  • 23.09.2026, 09:59:02
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AVISO: AK Niederösterreich präsentiert neue Befragung: „Wie allein fühlen sich Alleinerziehende?“

Einladung für Journalist:innen zur Umfragepräsentation im Rahmen des AK-Frauen-Forums 2026

St. Pölten (OTS) - 

Mit einem Armutsgefährdungsrisiko von 44 Prozent gehören Ein-Eltern-Haushalte zu den am stärksten belasteten Familienformen in Österreich. Die anhaltende Teuerung und Lücken in der Kinderbetreuung verschärfen die Situation für viele Betroffene in Niederösterreich Tag für Tag.

Im Rahmen des diesjährigen Frauen-Forums der AK Niederösterreich präsentiert die Abteilung Frauenpolitik der AK Niederösterreich erstmals die Ergebnisse der umfassenden Umfrage „Wie allein fühlen sich Alleinerziehende?“. Die Befragung zeigt auf, vor welchen Herausforderungen Ein-Eltern-Familien im Alltag stehen vor allem hinsichtlich der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und welche konkreten Unterstützungsmaßnahmen sie dringend benötigen.

Wir laden Sie herzlich ein, bei der Präsentation der Ergebnisse dabei zu sein:
· Wann: Donnerstag, 1. Oktober 2026, 13:30 Uhr (Umfragepräsentation)
· Wo: Arbeitnehmer:innenzentrum St. Pölten, AK-Platz 1, 3100 St. Pölten
· Programmteil:
o 13:30 Uhr: Präsentation der AK Niederösterreich Umfrage „Wie allein fühlen sich Alleinerziehende?“ (Abteilung Frauenpolitik)
o 14:00 Uhr: Podiumsdiskussion: „Was brauchen Allein- und Getrennterziehende?“ mit Vertreter:innen von Allein- und Getrennterziehenden-Vereinen.
o Anschließend: Möglichkeit für Interviews und O-Töne.

Die Unterlagen und grafisch aufbereiteten Kernergebnisse der Befragung stehen vor Ort für Sie bereit. Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine kurze Rückmeldung bis zum Montag, 28. September 2026, unter [email protected].

Umfragepräsentation: „Wie allein fühlen sich Alleinerziehende?“



Datum: 30.09.2026, 13:30 Uhr



Ort: Arbeitnehmer:innen-Zentrum (ANZ) in St. Pölten


AK-Platz 1

3100 St. Pölten


Österreich



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AK Niederösterreich Frauenpolitik
 Birgit Schön
 Telefon: 05 7171 21201
 E-Mail: [email protected]
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 [Mittwoch, 30.09.2026, 13:30] 
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