  • 23.09.2026, 09:55:02
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  • OTS0048

Mehr als 38.000 Menschen seit Jänner 2024 aus Österreich abgeschoben

Rund die Hälfte der zwangsweisen Außerlandesbringungen sind verurteilte Straftäter

Wien (OTS) - 

Bis Ende August 2026 mussten bereits 10.440 Personen Österreich verlassen – 51 Prozent davon zwangsweise, wobei rund 48 Prozent der Abgeschobenen strafgerichtlich verurteilt wurden.

Weiters gab es im ersten Halbjahr 2026 rund 2.200 Asyl-Erstanträge, was einen Rückgang von 31,5 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025 darstellt. Weitere Zahlen und Fakten werden im Rahmen der Beantwortung der Parlamentarischen Anfrage 6695/J betreffend „Einbürgerungen von Asylberechtigten, tatsächliche Asylzahlen und Abschiebestatistik“ bekannt gegeben.

Zahl der Asylwerber in Grundversorgung auf historischem Tiefstand

Durch die umfangreichen Maßnahmen der Regierung wird die illegale Migration konsequent gegen Null gedrängt. Derzeit sind lediglich 4.800 Asylwerber in Grundversorgung, 780 davon wurden negativ beschieden und warten auf ihre Abschiebung – zu Jahresbeginn 2019 waren noch rund 2.000 Menschen mit rechtskräftig negativem Asylbescheid in der Grundversorgung.

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