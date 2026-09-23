Die Welt studiert am IMC Krems: Studienstart für 4.000 Studierende aus über 70 Ländern

Krems (OTS) -

Mit dem Start des neuen Studienjahres kehrt internationales Campusleben nach Krems zurück. Das IMC Krems begrüßt so viele Studierende wie nie zuvor und freut sich auf ein erfolgreiches Studienjahr voller Begegnungen und Innovationen.

Zu Beginn des Wintersemesters füllt sich der Campus des IMC Krems wieder mit Leben. Die Hörsäle und Labore der Hochschule für Angewandte Wissenschaften werden zum Treffpunkt von mehr als 4.000 Studierenden aus aller Welt. Unter ihnen befinden sich rund 1.600 Studienanfängerinnen und Studienanfänger, die in den kommenden Wochen ihr Studium aufnehmen.

Regional verankert, global vernetzt

Während internationale Studierende häufig den Weg in große Metropolen wählen, entscheiden sich jedes Jahr Hunderte junge Menschen bewusst für das IMC Krems. Sie finden hier einen der internationalsten Hochschulstandorte Österreichs, angewandte Forschung, eine persönliche Atmosphäre und intensive Praxisorientierung.

Gleichzeitig unterstreicht die hohe Nachfrage aus Niederösterreich die starke lokale Verankerung der Hochschule, die internationale Studienmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe bietet.

„Wir freuen uns sehr, so viele neue Studierende wie noch nie begrüßen zu dürfen. In unseren 28 Studiengängen kommen Menschen aus über 70 Ländern zusammen, um gemeinsam zu lernen, neue Perspektiven zu entwickeln und Freundschaften zu schließen. Zudem hat unsere Hochschule eine starke Verbindung zur Region: Rund 50 Prozent der Studierenden kommen aus Niederösterreich. Besonders schön ist es, wenn unsere Studierenden den Campus und die Stadt Krems wieder mit Leben füllen und damit zu jener offenen, vielfältigen Gemeinschaft beitragen, die das IMC Krems auszeichnet. Miteinander schaffen wir die besten Voraussetzungen für ein erfolgreiches Studienjahr“ , so Ulrike Prommer, Geschäftsführerin des IMC Krems.

Krems als internationales Tor Niederösterreichs

Die Vielfalt am IMC Krems schafft Austausch, stärkt Netzwerke und bringt Know-how aus aller Welt nach Niederösterreich.

„Wenn sich junge Menschen für Krems entscheiden, ist das nicht nur ein Gewinn für unsere Hochschule, sondern für den gesamten Wissens- und Wirtschaftsstandort Niederösterreich. Über 4.000 Studierende bringen Kaufkraft in die Region, erweitern den Wissensaustausch durch internationales Know-how, schaffen globale Netzwerke und sind potenzielle zukünftige Fachkräfte für Unternehmen in Österreich. Gleichzeitig werden sie zu Botschafterinnen und Botschaftern für Niederösterreich in aller Welt. Diese Vernetzung ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Zukunft unseres Standorts“ , betont Udo Brändle, Geschäftsführer des IMC Krems.

Zukunft gestalten

Die Studierenden des IMC Krems beschäftigen sich mit den großen Zukunftsfragen unserer Zeit. Von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz über Gesundheitswissenschaften und Life Sciences bis hin zu Nachhaltigkeit, Entrepreneurship und Management bearbeiten sie Themen, die Gesellschaft und Wirtschaft nachhaltig prägen werden.

„Unsere Aufgabe ist es, junge Menschen dabei zu begleiten, Wissen in konkrete Wirkung zu übersetzen. In den Gesundheitswissenschaften zeigt sich, wie wichtig praxisnahe Ausbildung, wissenschaftliche Kompetenz und Zusammenarbeit sind, um den Herausforderungen der Zukunft erfolgreich zu begegnen“ , erklärt Andreas Lichtenwörther, akademischer Leiter und Studiengangsleiter Physiotherapie.

Auch Innovation und Unternehmertum spielen eine zentrale Rolle: „Die heutige Studierendengeneration möchte nicht nur auf bestehende Berufe vorbereitet werden, sondern aktiv an Lösungen für aktuelle und zukünftige Herausforderungen arbeiten. Unternehmerisches Denken, Innovationskraft und die Fähigkeit, Chancen zu erkennen und umzusetzen, werden dabei immer wichtiger“ , sagt Tanja Ihden, stellvertretende akademische Leiterin und Studiengangsleiterin StartUp Management.

Ein Campus voller Begegnungen

Mit dem Semesterstart füllen sich Hörsäle und Labore wieder mit Leben. In den kommenden Wochen stehen Einführungsveranstaltungen, Orientierungsprogramme und zahlreiche Aktivitäten auf dem Programm, die den neuen Studierenden den Einstieg erleichtern und das Miteinander fördern.

Das IMC Krems ist bestens auf das neue Studienjahr vorbereitet und freut sich darauf, gemeinsam mit seinen Studierenden, Lehrenden und Mitarbeitenden die kommenden Monate erfolgreich zu gestalten.

Über das IMC Krems

Das neue Studienjahr startet mit starken Kennzahlen: Über 4.000 Studierende aus mehr als 70 Ländern studieren am IMC Krems. Mit mehr als 220 Partneruniversitäten weltweit bietet die Hochschule zahlreiche Möglichkeiten für internationale Erfahrungen. Rund 30 Prozent der Studierenden nehmen diese Mobilitätsmöglichkeiten wahr.

Das Studienangebot umfasst aktuell 15 Bachelor- und 13 Master-Studiengänge, über 50 Prozent davon auf Englisch.

Die enge Verbindung von Studium und Beruf zeigt sich auch in der Beschäftigungsquote von 99 Prozent. Das Alumni-Netzwerk umfasst mittlerweile rund 15.000 Absolventinnen und Absolventen weltweit.

Mit der Vision „International. Innovativ. IMC Krems.“ setzt die Hochschule auf zukunftsorientierte Ausbildung auf Hochschulniveau, angewandte Forschung und globale Vernetzung.