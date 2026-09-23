Julien Auger-Ottavi ist neuer Country President von AstraZeneca Österreich

Wien (OTS) -

Der bisherige Leiter des Onkologie-Bereichs führt seit Anfang September die österreichische Niederlassung mit rund 280 Mitarbeiter:innen. Er folgt auf Filippo Fontana, der eine neue, internationale Führungsaufgabe bei AstraZeneca übernimmt.

Seit Anfang September steht Julien Auger-Ottavi als Country President an der Spitze von AstraZeneca Österreich. Der gebürtige Franzose ist bereits seit zehn Jahren in verschiedenen Führungsfunktionen des forschenden Pharmaunternehmens tätig. Zuletzt verantwortete er seit 2022 als Business Unit Director den Bereich Onkologie und Hämatologie. Unter seiner Leitung verdoppelte sich das Team. Zudem wurden drei neue Wirkstoffe und mehr als 20 Indikationserweiterungen für Patient:innen in Österreich eingeführt. Davor leitete Julien Auger-Ottavi unter anderem interimistisch den Geschäftsbereich Atemwegserkrankungen, Immunologie und Infektionskrankheiten. Seine Karriere bei AstraZeneca startete er 2016 als Chief Financial Officer Austria.

„AstraZeneca Österreich hat sich dank eines starken Teams sehr erfolgreich entwickelt. Diesen Weg gemeinsam weiterzugehen, unsere Stärken zu bündeln und neue Möglichkeiten für Patient:innen zu schaffen, macht diese Aufgabe für mich besonders“, sagt Julien Auger-Ottavi. „Unser großes Ziel bei AstraZeneca: Bis 2030 20 neue Medikamente zu entwickeln und dabei in all unseren Therapiegebieten führend zu sein. Unser Fokus liegt darauf, diese neuen Therapien den Patient:innen in Österreich so rasch wie möglich zur Verfügung zu stellen.“

Vor seinem Wechsel zu AstraZeneca Österreich war Julien Auger-Ottavi Head of Business Units Financial Controlling bei der französischen Solocal Group. Seine berufliche Laufbahn begann er als M&A-Analyst bei der Investmentbank Lazard. Julien Auger-Ottavi absolvierte einen Master in Management mit Schwerpunkt Finanzen an der HEC Paris, einer der weltweit führenden Wirtschaftshochschulen.

Über AstraZeneca

AstraZeneca ist ein globales, forschungsorientiertes biopharmazeutisches Unternehmen, das innovative Arzneimittel entwickelt, produziert und vertreibt. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen, Atemwegs-, Infektions- und Autoimmunerkrankungen sowie Seltene Erkrankungen. AstraZeneca ist in mehr als 100 Ländern tätig; seine Medikamente werden weltweit von Millionen Patient:innen angewendet. AstraZeneca Österreich zählt zu den führenden forschenden Pharmaunternehmen am heimischen Markt und ist die Nummer eins bei klinischen Studien in Österreich. Das Unternehmen schafft hochqualifizierte Arbeitsplätze, fördert Talente und setzt sich für eine Gesundheitsversorgung mit Netto-Null-Emissionen ein. Weitere Informationen finden Sie auf www.astrazeneca.at oder Sie folgen uns auf LinkedIn @AstraZeneca unter #astrazenecaaustria und auf Instagram (@astrazenecaaustria).