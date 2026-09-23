  • 23.09.2026, 09:13:02
  • /
  • OTS0035

Wien: 1,9 Mio. Nächtigungen im August, Juli-Umsatz bei 110,2 Mio. Euro

Wien (OTS) - 

Im heurigen August wurden in Wien rund 1,9 Millionen Gästenächtigungen (-0,2%) gezählt. Seit Jahresbeginn wurden rund 13,1 Millionen Nächtigungen verzeichnet (+4%). Der Netto-Nächtigungsumsatz der Beherbergungsbetriebe betrug im Juli rund 110,2 Millionen Euro (-0,6%). Zwischen Jänner und Juli 2026 erwirtschafteten die Betriebe einen Nächtigungsumsatz von rund 758 Millionen Euro (+2%).

Den August 2026 schloss Wien mit 1.907.000 Nächtigungen ab – das sind um 0,2% weniger als im August 2025. Im bisherigen Jahresverlauf verzeichnete die Bundeshauptstadt 13.083.000 Übernachtungen – das bedeutet einen Zuwachs von 4% zum Vergleichszeitraum des Vorjahres. Mit 332.000 Übernachtungen (-4%) im August führt Deutschland die Liste der Top-10-Märkte im bisherigen Jahresverlauf weiter an, gefolgt von Österreich (255.000, +5%), den USA (113.000, +6%), Italien (150.000, +5%), Großbritannien (69.000, +0,4%), Spanien (85.000, +1%), Polen (77.000, +1%), Frankreich (64.000, +3%), der Türkei (35.000, +21%) und China (44.000, +17%).

Der Netto-Nächtigungsumsatz von Wiens Beherbergungsbetrieben betrug im Juli 110.192.000 Euro – das entspricht einem Minus von 0,6% zum Vergleichsmonat 2025. Zwischen Jänner und Juli konnten die Betriebe 758.006.000 Euro an Nächtigungsumsatz erwirtschaften, das sind um 2% mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die durchschnittliche Auslastung der Hotelzimmer betrug im August rund 75% (8/2025: rd. 78%), jene der Betten 57,9% (8/2025: 60,2%). Im bisherigen Jahresverlauf (Jänner bis August) lag die Zimmerauslastung bei rund 66% (1-8/2025: rd. 67%), die Bettenauslastung bei 51,2% (1-8/2025: 51,5%). Insgesamt waren im August rund 85.500 Hotelbetten in Wien verfügbar – das waren um etwa 2.400 Betten mehr, als im August 2025 angeboten wurden.

Diese Medien-Info inkl. Tabelle als File zum Download finden Sie hier.

Die aktuellen Kennzahlen in vollem Umfang für sämtliche erhobene Herkunftsmärkte erhalten Sie unter: https://b2b.wien.info/de/statistik/daten/statistik-aktuell

Rückfragen & Kontakt

WienTourismus
Corporate Public Relations
[email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Stadt Wien - Kommunikation und Medien (KOM)

Rückfragen & Kontakt

WienTourismus
Corporate Public Relations
[email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright