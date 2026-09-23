Wien: 1,9 Mio. Nächtigungen im August, Juli-Umsatz bei 110,2 Mio. Euro

Wien (OTS) -

Im heurigen August wurden in Wien rund 1,9 Millionen Gästenächtigungen (-0,2%) gezählt. Seit Jahresbeginn wurden rund 13,1 Millionen Nächtigungen verzeichnet (+4%). Der Netto-Nächtigungsumsatz der Beherbergungsbetriebe betrug im Juli rund 110,2 Millionen Euro (-0,6%). Zwischen Jänner und Juli 2026 erwirtschafteten die Betriebe einen Nächtigungsumsatz von rund 758 Millionen Euro (+2%).

Den August 2026 schloss Wien mit 1.907.000 Nächtigungen ab – das sind um 0,2% weniger als im August 2025. Im bisherigen Jahresverlauf verzeichnete die Bundeshauptstadt 13.083.000 Übernachtungen – das bedeutet einen Zuwachs von 4% zum Vergleichszeitraum des Vorjahres. Mit 332.000 Übernachtungen (-4%) im August führt Deutschland die Liste der Top-10-Märkte im bisherigen Jahresverlauf weiter an, gefolgt von Österreich (255.000, +5%), den USA (113.000, +6%), Italien (150.000, +5%), Großbritannien (69.000, +0,4%), Spanien (85.000, +1%), Polen (77.000, +1%), Frankreich (64.000, +3%), der Türkei (35.000, +21%) und China (44.000, +17%).

Der Netto-Nächtigungsumsatz von Wiens Beherbergungsbetrieben betrug im Juli 110.192.000 Euro – das entspricht einem Minus von 0,6% zum Vergleichsmonat 2025. Zwischen Jänner und Juli konnten die Betriebe 758.006.000 Euro an Nächtigungsumsatz erwirtschaften, das sind um 2% mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die durchschnittliche Auslastung der Hotelzimmer betrug im August rund 75% (8/2025: rd. 78%), jene der Betten 57,9% (8/2025: 60,2%). Im bisherigen Jahresverlauf (Jänner bis August) lag die Zimmerauslastung bei rund 66% (1-8/2025: rd. 67%), die Bettenauslastung bei 51,2% (1-8/2025: 51,5%). Insgesamt waren im August rund 85.500 Hotelbetten in Wien verfügbar – das waren um etwa 2.400 Betten mehr, als im August 2025 angeboten wurden.

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