- 23.09.2026, 09:00:47
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bellaflora: Blütenvielfalt mit der Lasagne-Methode
bellaflora Pflanzenexpertin gibt Tipps zum Pflanzen im Herbst
Das Pflanzloch sollte etwa doppelt so groß wie der Wurzelballen sein. Für die Pflanzung eignet sich eine gute torffreie Pflanzerde, alternativ kann die Gartenerde mit reifem Kompost verbessert werden. Nach dem Einsetzen die Erde gut andrücken und die Pflanze angießen
Der Herbst bietet ideale Bedingungen für Neupflanzungen. Der Boden ist noch warm und im Idealfall ausreichend feucht. Obstbäume, Beerensträucher, winterharte Stauden und Gehölze können jetzt besonders gut einwurzeln. Auch frühlingsblühende Blumenzwiebeln kommen bereits in die Erde. Wer sorgfältig pflanzt und auf den passenden Standort achtet, erleichtert den Pflanzen den Start ins nächste Frühjahr.
"Grundsätzlich können jetzt alle robusten und winterharten Pflanzen gut eingesetzt werden.
Das Pflanzloch sollte etwa doppelt so groß wie der Wurzelballen sein. Für die Pflanzung eignet sich eine gute torffreie Pflanzerde, alternativ kann die Gartenerde mit reifem Kompost verbessert werden. Nach dem Einsetzen die Erde gut andrücken und die Pflanze angießen“, empfiehlt bellaflora Pflanzenexpertin Bettina.
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