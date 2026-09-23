bellaflora: Blütenvielfalt mit der Lasagne-Methode

Linz/Leonding (OTS) -

Der Herbst bietet ideale Bedingungen für Neupflanzungen. Der Boden ist noch warm und im Idealfall ausreichend feucht. Obstbäume, Beerensträucher, winterharte Stauden und Gehölze können jetzt besonders gut einwurzeln. Auch frühlingsblühende Blumenzwiebeln kommen bereits in die Erde. Wer sorgfältig pflanzt und auf den passenden Standort achtet, erleichtert den Pflanzen den Start ins nächste Frühjahr.