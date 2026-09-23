Vienna Insurance Group beteiligt sich an Dolphin Technologies und baut Telematik-Angebot in CEE aus

Wien (OTS) -

Die Vienna Insurance Group (VIG) beteiligt sich mit 25 % am Wiener Technologieunternehmen Dolphin Technologies. Entsprechende Verträge wurden unterzeichnet. Mit dem Investment vertieft die VIG eine seit 2022 bestehende Zusammenarbeit, um KI-gestützte Telematik innerhalb der Gruppe zu forcieren. Damit wird die VIG gemeinsam mit Dolphin ihre führende Position beim Einsatz von Telematik in der CEE-Region weiter ausbauen.

Bewährte Zusammenarbeit als Basis für weiteren Ausbau

Dolphin Technologies wurde 2001 in Wien gegründet und entwickelt KI-gestützte Telematikplattformen und digitale Mobilitätsservices für Versicherungs- und Automobilunternehmen. Derzeit nutzen bereits sieben VIG-Gesellschaften die Technologie von Dolphin: Kooperativa in Tschechien, Kooperativa in der Slowakei, Compensa in Polen, Compensa in Litauen, Union in Ungarn, Omniasig in Rumänien und Ray Sigorta in der Türkei.

„Die Wahl als Partner für den Einsatz und die schrittweise Ausrollung auf unsere Märkte ist nicht nur wegen der ausgereiften Technologie und der einfachen Nutzbarkeit für die Anwenderinnen und Anwender auf Dolphin gefallen. Es sind auch die hohe Flexibilität und die Berücksichtigung der individuellen Anforderungen in den Ländern und unserer Gesellschaften, die uns zur Beteiligung veranlassen und es uns ermöglichen, digitale Servicekonzepte weiter zu intensivieren“, begründet Gábor Lehel, Vorstandsmitglied und Chief Innovation Officer der Vienna Insurance Group den Erwerb des Anteils an Dolphin, dessen Vollzug noch unter dem Vorbehalt der erforderlichen Freigabe durch die Bundeswettbewerbsbehörde steht.

Mehr Sicherheit und konkrete Vorteile für Kund:innen

Die Telematik-Lösung kann in bestehende Kund:innen-Apps integriert und an lokale Markt-, Produkt- und regulatorische Anforderungen angepasst werden. Je nach Angebot erhalten Kund:innen Informationen zu ihrem Fahrverhalten, Hinweise für eine sicherere und ökologischere Fahrweise sowie Zugang zu Assistance- und Notfallfunktionen. Verantwortungsbewusstes Fahrverhalten kann zudem mit Cashback oder Prämienvorteilen verbunden werden. Die Verarbeitung der dafür erforderlichen Daten erfolgt im Rahmen der jeweiligen Produktgestaltung und unter Einhaltung der geltenden datenschutzrechtlichen Anforderungen.

Von Fahrdaten zu Prävention und Risikomanagement

Telematik für Versicherungen entwickelt sich auch zunehmend von der reinen Erfassung von Fahrdaten zu einem Instrument für Prävention, Risikomanagement und Kund:innenservice. Dolphin verfügt über langjährige Erfahrung in Data Science, maschinellem Lernen und prädiktiver Analytik von Mobilitätsdaten. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse können dazu beitragen, Risiko- und Präventionsmodelle weiterzuentwickeln und neue digitale Services zu ermöglichen.

„Diese Beteiligung ist für uns ein starkes Vertrauenssignal und der konsequente nächste Schritt in einer Zusammenarbeit, die sich bereits in sieben Märkten bewährt. Mit ihrer starken Präsenz in CEE und ihrem dezentralen Geschäftsmodell bietet die VIG gute Voraussetzungen, erfolgreiche Lösungen in weiteren Märkten einzusetzen und damit für mehr Kundinnen und Kunden konkreten Nutzen zu schaffen“, sagt Harald Trautsch, Gründer und CEO von Dolphin Technologies.