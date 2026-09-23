LICHTERWELTEN SCHWARZLSEE - der größte Lichterpark der Steiermark

Premstätten (OTS) -

Premstätten wird in diesem Winter erstmals zur Bühne für ein außergewöhnliches Erlebnis: Vom 14. November 2026 bis zum 10. Jänner 2027 verwandeln die LICHTERWELTEN am Schwarzlsee das gesamte Gelände täglich von 16:30 bis 21:30 Uhr in eine faszinierende Welt aus Licht, Musik, Fantasie und Unterhaltung.

Über eine Million LEDs, ein rund 3 Kilometer langer Rundweg und mehrere Dutzend Erlebnisstationen machen die LICHTERWELTEN zu einem neuen Highlight in der Steiermark. Erwartet werden Gäste aus ganz Österreich sowie aus den Nachbarländern.

Doch bei den LICHTERWELTEN geht es um mehr als beeindruckende Lichtinstallationen: Im Mittelpunkt steht die gemeinsame Zeit – ein Abend, an dem Kinder, Eltern und Großeltern gemeinsam staunen, lachen und für ein paar Stunden dem Alltag entfliehen können.

Ein neues Wintererlebnis für die ganze Familie

Mit den LICHTERWELTEN entsteht am Schwarzlsee ein neues Erlebnisangebot für mehrere Generationen. Der Schwarzlsee bietet dafür die passende Bühne. Auf dem weitläufigen Freizeitgelände entsteht ein abwechslungsreicher Rundweg, der Lichtinstallationen mit Musik, Shows, Unterhaltung und zahlreichen Möglichkeiten zum gemeinsamen Erleben verbindet.

„Wir wollten nicht einfach einen weiteren Lichterpark schaffen. Wir wollten ein Erlebnis für die ganze Familie entwickeln. Einen Ort, an dem Kinder staunen, Eltern gemeinsam mit ihren Kindern Zeit verbringen und auch die Großeltern Teil des Erlebnisses sein können“, sagt Marcel Reinisch, Veranstalter der LICHTERWELTEN.

Über eine Million Leds und mehrere Dutzend Erlebnisstationen

Auf dem rund 3 Kilometer langen Rundweg warten mehrere Dutzend unterschiedliche Erlebnisstationen.

Ein besonderes Highlight ist die XXL-Eisbärenfamilie, die mit einer Größe von rund 8 x 6 Metern zu den auffälligsten Fotomotiven des Parks zählt.

Eine völlig andere Atmosphäre erwartet die Besucherinnen und Besucher im „Verzauberten Dorf“. Mehrere große Holzhütten werden dort mit Rauch, Nebel, Licht, Soundeffekten und Musik zu einer aufeinander abgestimmten Inszenierung. Die Besucher gehen dabei nicht einfach an einer Installation vorbei, sondern mitten durch die Erlebniswelt hindurch.

Der Schwarzlsee wird Teil der Lichterwelt

Eine besondere Rolle spielt der Schwarzlsee selbst. Bei der großen Wasser- und Fontänenshow werden die Fontänen mit Licht und Musik kombiniert. Dadurch wird der See selbst Teil der Inszenierung und bildet eine besondere Kulisse für das winterliche Erlebnis.

Zusätzlich wartet rund um das Gelände ein eigener Familienpark mit zahlreichen Fahrgeschäften und interaktiven Angeboten. Zahlreiche weitere Kinderattraktionen rund um das Gelände machen den Besuch zu einem abwechslungsreichen Erlebnis für Groß und Klein.

Ein Erlebnis für alle Generationen

Die LICHTERWELTEN sind bewusst so konzipiert, dass Menschen unterschiedlichen Alters gemeinsam Zeit verbringen können.

Ein eigener Weihnachtszug fährt durch das gesamte Gelände und ermöglicht auch älteren Besucherinnen und Besuchern sowie Personen, denen längere Gehstrecken schwerfallen, eine entspannte Möglichkeit, die LICHTERWELTEN zu erleben.

Damit wird der Besuch auch für Großeltern, Familien mit Kindern und Menschen mit eingeschränkter Gehfähigkeit zu einem gemeinsamen Erlebnis.

Vom Lichterlebnis zum gemeinsamen Abend

Auch abseits der Lichtinstallationen soll der Besuch zu einem gemeinsamen Abend werden. Für das leibliche Wohl sorgen mehrere Gastronomiestände auf dem Gelände. Das Angebot reicht unter anderem von Baumkuchen bis zu originalen Schweizer Rösti.

„Uns war wichtig, dass man bei den LICHTERWELTEN nicht nach kurzer Zeit wieder nach Hause fahren muss. Die Menschen sollen bleiben, gemeinsam essen, die Attraktionen erleben, den Weihnachtszug nutzen und einfach Zeit miteinander verbringen können“, erklärt Marcel Reinisch.

Mit dem Schwarzlsee wurde bewusst ein Standort gewählt, der auf große Veranstaltungen ausgelegt ist und über umfangreiche Parkmöglichkeiten verfügt. Das Freizeitgelände bietet damit beste Voraussetzungen für die erwarteten Besucherströme.

Großes Besucherinteresse aus der Region und darüber hinaus

Die Veranstalter rechnen über die gesamte Laufzeit mit einem großen Besucherinteresse und erwarten Gäste aus der Steiermark, ganz Österreich sowie aus den Nachbarländern.

„Wenn Kinder, Eltern und Großeltern am Ende nach Hause gehen und sagen: ‚Das war ein richtig schöner gemeinsamer Abend‘, dann haben wir genau das erreicht, was wir uns mit den LICHTERWELTEN vorgenommen haben“, so Reinisch.

Eine neue Weihnachtstradition?

Mit der ersten Ausgabe der LICHTERWELTEN am Schwarzlsee soll ein neues winterliches Ausflugsziel für die Steiermark entstehen. Licht, Musik, Wasser, Unterhaltung, Kulinarik und zahlreiche Angebote für Kinder verbinden sich dabei zu einem Erlebnis, das bewusst auf gemeinsame Zeit setzt.

Die LICHTERWELTEN am Schwarzlsee werden von Marcel Reinisch und John Ross Reinisch veranstaltet und in Zusammenarbeit mit der Leutgeb Entertainment Group sowie der Gemeinde Premstätten umgesetzt.