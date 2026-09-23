Brustkrebs: Mehr als eine Diagnose

Wien (OTS) -

Anlässlich des Breast Cancer Awareness Month Oktober laden wir Medienvertreterinnen und Medienvertreter zu einer Veranstaltung ein, die die persönliche Perspektive einer Brustkrebspatientin mit aktueller radiologischer Expertise verbindet.

Die Veranstaltung findet mit Unterstützung der European Society of Radiology (ESR) statt und widmet sich zwei zentralen Fragen: Was brauchen Patientinnen nach einer Brustkrebsdiagnose? Und welche Rolle spielen Früherkennung und moderne Bildgebung?

Zum Auftakt spricht Minerva Becker, Chairperson of the ESR Board of Directors, über die Rolle der Radiologie bei der Diagnose von Brustkrebs und darüber, warum neben medizinischer Präzision auch verständliche Kommunikation und Orientierung entscheidend sind.

Anschließend berichtet Caroline Justich von ihrer eigenen Brustkrebsdiagnose und ihrem persönlichen Weg. In ihrem Vortrag „Wenn die Diagnose alles ändert, ist Wissen die Antwort“ stellt sie auch das daraus entstandene Projekt Be accepted vor. Das Projekt möchte Menschen nach einer Krebsdiagnose Orientierung geben, vertrauenswürdige Informationen zugänglich machen und sie dabei unterstützen, ihren weiteren Weg informiert und selbstbestimmt mitzugestalten.

Prof. Pascal Baltzer, Professor für Magnetresonanzradiologie an der Medizinischen Universität Wien und medizinischer Leiter des Hochfeld-MRT-Zentrums, widmet sich anschließend der Früherkennung von Brustkrebs. Er erklärt, warum Screening eine zentrale Rolle spielt und welche Bedeutung moderne radiologische Verfahren dabei haben.

Im Anschluss stehen die Vortragenden für Fragen und Gespräche zur Verfügung.

Programm

10:30 Uhr | Begrüßung und Einführung

Diagnose Brustkrebs: Die Rolle der Radiologie

Minerva Becker

Chairperson of the ESR Board of Directors

10:40 Uhr | Wenn die Diagnose alles ändert, ist Wissen die Antwort

Caroline Justich

Gründerin von Be accepted

11:00 Uhr | Brustkrebs früh erkennen: Warum Screening wichtig ist

Prof. Pascal Baltzer

Medizinischer Leiter Hochfeld-MRT-Zentrum, Medizinische Universität Wien

11:15 Uhr | Fragen und gemeinsamer Austausch

Ab 11:30 Uhr | Persönlicher Austausch bei kleinem Brunch

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung unter https://www.myesr.org/brustkrebs-mehr-als-eine-diagnose-presse/

Brustkrebs: Mehr als eine Diagnose

Datum: 14.10.2026, 10:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: ESR - European Society of Radiology

Am Gestade 2-4

1010 Wien

Österreich

URL: https://www.myesr.org/brustkrebs-mehr-als-eine-diagnose-presse/