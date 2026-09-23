Österreichische Staatsdruckerei feiert 222. Geburtstag: Erfolgsgeschichte für sichere Identität

Wien (OTS) -

Festakt am 29. September in der Wiener Hofburg mit Bundesministern Karner und Hanke sowie hochrangigen Gästen aus Wirtschaft, Verwaltung und Medien – OeSD Generaldirektor Helmut Lackner: Sorgen als internationales Hochtechnologieunternehmen für Sicherheit und Vertrauen auch in der digitalen Welt

Mit einem Festakt am 29. September begeht die Österreichische Staatsdruckerei (OeSD) ihren 222. Geburtstag. Das von Kaiser Franz I. im Jahr 1804 als „k. k. Hof- und Staatsdruckerey“ gegründete Unternehmen blickt auf eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte in und für Österreich zurück. Mit ihrer Transformation zum global aktiven Hochtechnologieunternehmen für sichere physische und digitale Identität hat die Österreichische Staatsdruckerei in den vergangenen Jahren ein neues Kapitel ihrer Erfolgsgeschichte eröffnet. „Sicherheit hat für uns immer höchste Priorität - egal, ob in der analogen oder der digitalen Welt. Wir bieten unseren Kunden stets höchste Qualitätsstandards und sind internationaler Taktgeber bei digitalen Identitätslösungen“, so OeSD Generaldirektor Helmut Lackner.

Sichere Identität als Fundament für Demokratie, Rechtsstaat und Standort

Gerade angesichts wachsender internationaler Unsicherheiten und der Entwicklungen im Bereich Künstlicher Intelligenz wird sichere Identität für Staaten, Unternehmen und Menschen immer wichtiger. „Unsere hochsicheren Produkte und Identitätslösungen schaffen Vertrauen und geben Sicherheit auch in der digitalen Welt. Das stärkt Demokratie, Rechtsstaat und Standort“, so Lackner. Den Zusammenhang zwischen sicherer Identität, stabiler Demokratie und erfolgreichem Standort wolle man auch beim Festakt gemeinsam mit Mitgliedern der Bundesregierung, Sozialpartnern, Fachexperten und Bezirkshauptleuten aus ganz Österreich in den Mittelpunkt stellen.

Investitionen für international vielbeachtete Innovationen

Wichtige Fundamente des Erfolgs der OeSD sind qualifizierte Fachkräfte, hohe Innovationskraft und bedeutende Investitionen. Eigene Innovationen und Patente sowie eine führende Rolle in internationalen Fachgremien (z.B. ICAO und ISO) unterstreichen die Innovationsführerschaft des Unternehmens. Die Digitaltochter „youniqx Identity AG“ ist international gefragter Entwickler für digitale Identitäten und hat bereits 2015 die weltweit erste App für digitale Identität vorgestellt. Mit der eAusweise-App mit digitalem Führerschein und digitalem Zulassungsschein in Österreich, der „eID.li“ in Liechtenstein, der digitalen Infrastruktur der deutschen EUDI Wallet und der National Health Insurance App (NHIA) in Ghana sorgt das Unternehmen für neue Standards bei sicherer digitaler Identität.

Hinter der hohen Innovationskraft der Österreichischen Staatsdruckerei stehen auch erhebliche Investitionen. So hat die OeSD in den vergangenen zehn Jahren rund 30 Millionen Euro in die Transformation zum Hochsicherheitsunternehmen für physische und digitale Identität investiert. OeSD Generaldirektor Lackner: „Wir werden allein in den kommenden zwei Jahren weitere 10 Millionen Euro investieren, um unseren Anspruch „Best in Class“ weiterhin umzusetzen. Wir bleiben technologisch vorne, damit unsere Kunden in Identitätsfragen auch in Zukunft mit Sicherheit auf Lösungen „made in Austria“ setzen.“

Rot-weiß-rote Sicherheitskultur wird erfolgreich exportiert

Sicherheit ist für die Österreichische Staatsdruckerei nicht nur eine Technologie-, sondern auch eine Kulturfrage, die alle Bereiche des Unternehmens mit seinen rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Wien Liesing umfasst. So sorgen eine hochsichere Produktions- und Personalisierungsumgebung in speziell abgeschirmten Sicherheitsbereichen gemeinsam mit durchgängig höchsten Qualitätsansprüchen inklusive „Null-Fehler“-Toleranz dafür, dass sensible Personendaten bestmöglich geschützt sind. Produziert wird ausschließlich in Österreich. Persönliche Daten der Österreicherinnen und Österreicher verlassen das Land in keiner Produktionsphase. „Ohne seine Besitzerin oder seinen Besitzer reist kein Pass ins Ausland“, betont OeSD Generaldirektor Lackner.

Die Hochsicherheitsprodukte „made in Austria“ werden weltweit geschätzt: Das Unternehmen beliefert rund 60 Kunden auf fünf Kontinenten der ganzen Welt. Neben analoger Passproduktion und sicherer Personalisierungsinfrastruktur sind maßgeschneiderte ID-Systeme ein wichtiger internationaler Wachstumsmarkt. Die Exportquote hat sich in den vergangenen acht Jahren auf rund 25% der Umsatzerlöse verdoppelt. OeSD Generaldirektor Lackner: „Wir feiern am 29. September nicht nur eine außergewöhnliche Geschichte, sondern die Zukunft sicherer physischer und digitaler Identität.“

Factbox: Österreichische Staatsdruckerei (OeSD)

Gründung: 1804 per Dekret von Kaiser Franz I.

1804 per Dekret von Kaiser Franz I. Mitarbeiter am Standort: Mehr als 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Mehr als 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Kerngeschäft: Hochsichere Produktion und Personalisierung von analogen Ausweisen sowie maßgeschneiderte Softwarelösungen für digitale Identitäten

Hochsichere Produktion und Personalisierung von analogen Ausweisen sowie maßgeschneiderte Softwarelösungen für digitale Identitäten Internationale Nachfrage: Beliefert 60 Kunden auf fünf Kontinenten der ganzen Welt

Beliefert 60 Kunden auf fünf Kontinenten der ganzen Welt Wertschöpfung: In den vergangenen 10 Jahren wurden rund 30 Millionen Euro in den Standort Wien und den Maschinenpark investiert. Allein in den kommenden 2 Jahren folgen weitere 10 Millionen

In den vergangenen 10 Jahren wurden rund 30 Millionen Euro in den Standort Wien und den Maschinenpark investiert. Allein in den kommenden 2 Jahren folgen weitere 10 Millionen Exportquote: Export macht fast ein Viertel der Umsatzerlöse aus (23,2 %). Mehr als Verdoppelung der Exportquote in vergangenen 8 Jahren

222-jähriges Jubiläum Österreichische Staatsdruckerei

Festakt am 29. September in der Wiener Hofburg mit Bundesministern Karner und Hanke sowie hochrangigen Gästen aus Wirtschaft, Verwaltung und Medien

Datum: 29.09.2026, 18:00 Uhr

Art: Jahrestag

Ort: Zeremoniensaal der Hofburg

Hofburg

1010 Wien

Österreich