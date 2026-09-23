Suchen nach gebrauchten iPhones verdoppelt: Wie viel kosten iPhone 17 Pro und Co. aktuell auf willhaben?

Österreich (OTS) -

Rund um Launch des neuen Apple-Flaggschiffs im September 2026 boomt die Nachfrage nach gebrauchten Vorgänger-iPhones

Überblick zu aktuellen Verkaufspreisen einiger beliebter Smartphones aus dem Apple-Kosmos

iPhone 17 Pro startet bei 696 Euro, iPhone 17 in der Basis-Ausführung ab 593 Euro

Neu: willhaben unterstützt Apple Visual Intelligence

So wie in den vergangenen Jahren campierten auch heuer wieder zahlreiche KundInnen vor dem Apple Store in der Wiener City, um das kürzlich präsentierte iPhone 18 Pro oder auch das etwas größere iPhone 18 Pro Max zu ergattern. Das iPhone Duo, Apples erstes faltbares Smartphone, kann indes erst ab dem 16. Oktober vorbestellt werden - und das zu einem Ab-Preis von 2.319 Euro.

Aber: Nicht nur für die neuesten Modelle müssen Tech-Fans tief in die Tasche greifen, auch die Preise der älteren Modelle wurden, zumindest im Apple Store, parallel dazu um etwa 150 Euro angehoben.

Auf Österreichs größtem digitalen Marktplatz willhaben sind in der Kategorie „Smartphones / Handys“ derzeit mehr als 28.500 Anzeigen zu finden und treffen dort aktuell auf eine stark erhöhte Nachfrage, denn: Die Stichwortsuchen nach dem „iPhone“ haben sich auf dem Marktplatz rund um die Apple Keynote am 9. September nahezu verdoppelt. Aus diesem Anlass hat sich willhaben angesehen, zu welchem Preis einige der beliebtesten Smartphones derzeit auf dem Marktplatz verkauft werden.

iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max: Bis zu mehreren hundert Euro Ersparnis

All jene, die sich für ein gebrauchtes Modell von willhaben entscheiden und dennoch Wert darauf legen, eines der neuesten Apple-Modelle ihr Eigen zu nennen, werden rasch fündig: Der durchschnittliche Verkaufspreis eines iPhone 17 Pro startet bei 696 Euro (gebraucht, 256 GB) und reicht bis 1.154 Euro (neu, 512 GB). Die Top-Version, das iPhone 17 Pro Max, wird neuwertig mit 512 GB im Schnitt um 1.115 Euro gehandelt, neu um 1.201 Euro.

Auch das iPhone 17 in der Basis-Ausführung ist auf willhaben vielfach vertreten. Wer auf die bei diesem Modell kleinste verfügbare Speichervariante zurückgreift, findet ein gebrauchtes Modell mit 256 GB bereits ab 593 Euro. Neuwertige Varianten sind etwas teurer: Mit 256 GB liegt der Durchschnittspreis bei 624 Euro, mit 512 GB bei 766 Euro. Am oberen Ende der Preisspanne steht ein neues Gerät mit 512 GB, das auf willhaben im Schnitt um 870 Euro gehandelt wird.

iPhone 16 ab 413 Euro in der Basis-Version

Geht man noch ein weiteres Jahr in der Geschichte des Apple-Flaggschiffs zurück, so können willhaben-UserInnen potenziell noch mehr sparen: Ein gebrauchtes iPhone 16 Pro mit 128 GB ist bereits ab 510 Euro erhältlich, neuwertige Modelle mit 512 GB liegen bei 867 Euro. Beim iPhone 16 Pro Max variieren die Preise je nach Zustand und Speicherplatz deutlich – gebraucht mit 256 GB ab 569 Euro, neuwertig mit 512 GB um 813 Euro, während ein neues Gerät mit 512 GB im Schnitt mit 1.100 Euro zu Buche schlägt.

Beim iPhone 16 in der Basis-Ausführung sind die Verkaufspreise auf willhaben deutlich niedriger: Ein gebrauchtes Modell mit 128 GB ist bereits ab 413 Euro zu finden, ein neuwertiges Modell mit 512 GB liegt bei rund 550 Euro.

Samsung Galaxy Z Flip / Fold-Reihe rückt dank Apple in den Fokus

Mit der Apple Keynote ist vor wenigen Wochen auch die Samsung Galaxy Z Flip / Fold-Reihe erneut in den Fokus gerückt, denn: der koreanische Konkurrent bewegt sich bereits seit Jahren erfolgreich im Foldables-Segment. Und auch dieses wird auf Österreichs größtem digitalen Marktplatz bedient, wo derzeit rund 650 Geräte dieser Reihe gelistet sind.

Einige der beliebtesten Modelle und Preise auf einen Blick:

Die vollständige Preisliste finden Sie im Anhang dieser Aussendung.

Neu: willhaben unterstützt Apple Visual Intelligence

Seit Kurzem können iPhone-NutzerInnen auf willhaben auch über Apple „Visual Intelligence“ stöbern und fündig werden. Wer ein Foto eines Gegenstands macht, kann darüber direkt passende Marktplatz-Inserate auf willhaben suchen lassen, ohne die Stichwortsuche zu benutzen oder die willhaben-App zu öffnen.

willhaben-Tipp: PayLivery mit Käuferschutz und Premiumversand

Ist das favorisierte Smartphone nicht in der Umgebung erhältlich, empfehlen wir, nach Anzeigen mit PayLivery-Option Ausschau zu halten. Der Bezahl- und Versandservice inkludiert ebenso einen Käuferschutz und Premiumversand. > Weitere Details zu PayLivery

Über die Auswertung

Für die vorliegende Analyse wurden von willhaben Tausende über die willhaben PayLivery-Option realisierte Smartphone-Verkäufe samt zugehöriger Preise ausgewertet. Nur Verkäufe ab dem Stichtag 1. April 2026 bis inklusive 15. September 2026 wurden in die Auswertung genommen. Pro exaktem Modell (Hersteller, Modell, Zustand und Speicher) mussten für den Verbleib in der Erhebung und die Auswertung eines Durchschnittspreises mindestens fünf PayLivery-Verkäufe erfolgt sein. In der Tabelle fehlende Modelle bzw. Modell-Konfigurationen sind durch zu stark schwankende bzw. zu geringe Datenmengen aus dem Erhebungszeitraum bedingt.