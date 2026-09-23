MCI mit großem China–Europe Innovation Forum in Innsbruck

Innsbruck (OTS) -

China trifft Europa am MCI: Mit dem zweiten China–Europe Innovation Forum haben MCI | Die Unternehmerische Hochschule® und die zu den TOP-10-Universitäten in China zählende Wuhan University (WHU) eine wertvolle internationale Plattform für den Austausch zwischen Europa und China geschaffen.

Nach dem großen Erfolg des ersten Forums 2025 in Wuhan wurde das diesjährige Event in Innsbruck ausgetragen. Unter dem Leitmotto „GLOBAL CHALLENGES & JOINT SOLUTIONS – Building Bridges between Continents, Cultures & Businesses“ standen aktuelle Entwicklungen in den Bereichen Innovation, Technologie, Entrepreneurship und internationale Kooperation im Fokus.

Innovation und Perspektiven

Zum Auftakt begrüßten MCI-Rektor Andreas Altmann und Wang Kangning, Director of the Organization Department der Wuhan University, gemeinsam mit Ruguo Fan, Professor an der Economics & Management School der Wuhan University, und Wei Manske-Wang, Head of MCI China Center, die mehr als 130 hochrangigen Gäste.

Im weiteren Verlauf bot das Forum ein vielfältiges Programm mit Gesprächen, Networking und Vorträgen hochkarätiger Impulsgeber:innen: Rudolf Scharping, ehemaliger deutscher Verteidigungsminister und Kanzlerkandidat, Brenda Zhang, Professorin an der University of Macau, Frank Sieren, Journalist und China-Experte, Jun Nie, Dean an der Wuhan University, Feiyu Xu, Professorin an der German Digital University und Aufsichtsrätin von Weltkonzernen, sowie Jingke Hong, Professor an der renommierten Chongqing University.

In der anschließenden Podiumsdiskussion mit weiteren internationalen Expert:innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung wurden die Chancen und Herausforderungen der Zusammenarbeit zwischen China und Europa beleuchtet, bevor Yu Zhang, Unternehmerin und Gastgeberin des Annual Female Impact Summit, mit ihrer Keynote den Abschluss des Forums bildete.

Honorarprofessur und Partnerschaftsabkommen

Neben hervorragenden Möglichkeiten zum gemeinsamen Austausch setzte das China–Europe Innovation Forum auch auf institutioneller Ebene wichtige Impulse. Mit der Verleihung einer Honorarprofessur an Frank Sieren würdigte das MCI dessen bemerkenswerten Beitrag zum Verständnis der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und technologischen Entwicklungen Chinas sowie zum Dialog zwischen Europa und China.

Gleichzeitig wurde mit der Verlängerung des bestehenden MCI-Partnerschaftsabkommens mit der Wuhan University ein weiterer Schritt zur Vertiefung der langjährigen Zusammenarbeit gesetzt, wovon Studierende, Forschende und Lehrende des MCI durch den Erwerb wertvoller Kompetenzen im internationalen Wettbewerb profitieren.

Über das China–Europe Innovation Forum

Das China–Europe Innovation Forum fand unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten und in Kooperation mit chinesischen Partneruniversitäten und Unternehmen statt. Organisiert wurde das Forum gemeinsam von MCI | Die Unternehmerische Hochschule® und der Wuhan University mit Unterstützung der Industriellenvereinigung Tirol, der Wirtschaftskammer Tirol, der Austrian Hong Kong Society, Swarovski Kristallwelten und der Standortagentur Tirol.