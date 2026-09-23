Kostenlose Wiener Lernhilfe startet ins neue Schuljahr

Wien (OTS) -

Ab 5. Oktober können sich Wiener Schüler*innen wieder für die kostenlosen Lernhilfekurse anmelden. Über 10.000 Kinder und Jugendliche profitieren von Unterstützung in Deutsch, Mathematik, Englisch und Deutsch Start.

Mit dem Start des neuen Schuljahres geht auch die Wiener Lernhilfe in eine neue Runde. Ab 5. Oktober können sich Schüler*innen für die kostenlosen Lernhilfekurse anmelden, die am 19. Oktober beginnen. Im Wintersemester stehen insgesamt 1.055 Kurse für bis zu 10.550 Schüler*innen zur Verfügung. Das Angebot umfasst die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch sowie Deutsch Start für Schüler*innen, die neu Deutsch lernen. Die Kurse richten sich an Schüler*innen der Volksschule und der Sekundarstufe 1 (AHS-Unterstufe und Mittelschule). Ergänzt werden die Lernhilfekurse durch die offen zugänglichen VHS Lernstationen, die ohne Anmeldung besucht werden können.

Bewährte Unterstützung für den Schulerfolg

Seit mehr als zehn Jahren begleitet die Wiener Lernhilfe Kinder und Jugendliche beim Lernen und unterstützt sie dabei, Unterrichtsinhalte besser zu verstehen, Lernlücken zu schließen und mehr Sicherheit im Schulalltag zu gewinnen. Eine 2025 durchgeführte Evaluierung bestätigt die positive Wirkung des Angebots: Viele Schüler*innen berichten von mehr Selbstvertrauen, einem entspannteren Umgang mit schulischen Anforderungen und dem Schließen neuer Freundschaften. Gleichzeitig profitieren Familien von einer spürbaren finanziellen und organisatorischen Entlastung.

Bettina Emmerling, Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin: „Die Wiener Lernhilfe ist seit über einem Jahrzehnt ein fixer Bestandteil unserer Bildungslandschaft. Sie steht für ein Wien, in dem jedes Kind die Chance bekommt, sein Potenzial zu entfalten, unabhängig von Herkunft oder finanziellen Möglichkeiten. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Sprache, denn wer dem Unterricht folgen kann, lernt in allen Fächern leichter. Mit Deutsch Start unterstützen wir gezielt jene Kinder, die neu Deutsch lernen. Dass dieses Angebot wirkt, sehen wir jedes Jahr aufs Neue. Kinder verbessern ihre Leistungen, gewinnen Sicherheit im Schulalltag und Familien werden spürbar entlastet.“

Herbert Schweiger, Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen: „Die Wiener Lernhilfe verbindet fachliche Unterstützung mit der Freude am Lernen. Sie bietet Kindern und Jugendlichen einen Ort, an dem Fragen gestellt werden können, Lernerfolge sichtbar werden und neues Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten entsteht. Dass Jahr für Jahr Tausende Schüler*innen dieses Angebot nutzen, zeigt, wie wichtig kostenfreie und niederschwellige Bildungsangebote für den Schulerfolg junger Menschen sind.“

Die Kursangebote im Überblick

Die Wiener Lernhilfe verbindet kontinuierliche Lernbegleitung mit unkomplizierter Soforthilfe: Während die Lernhilfekurse über das gesamte Semester hinweg beim Lernen unterstützen, bieten die VHS Lernstationen rasche Hilfe bei Hausübungen, Schularbeiten oder offenen Fragen zum Unterrichtsstoff.

890 Lernhilfekurse für 8.900 Schüler*innen der Sekundarstufe 1

Für bis zu 8.900 Schüler*innen der Mittelschule und AHS-Unterstufe stehen pro Semester rund 890 VHS Lernhilfekurse zur Verfügung. Sie finden in der Regel direkt an ca. 100 Wiener Schulen statt und bieten regelmäßige Unterstützung in Mathematik, Deutsch, Englisch und Deutsch Start, das sich speziell an Schüler*innen richtet, die neu Deutsch lernen. Die Kurse werden einmal pro Woche für jeweils zwei Unterrichtseinheiten durchgeführt.

165 Lernhilfekurse für 1.650 Volksschüler*innen

Für Volksschüler*innen werden pro Semester rund 165 Lernhilfekurse mit insgesamt bis zu 1.650 Plätzen angeboten. Hier stehen die Fächer Deutsch, Mathematik und Deutsch Start zur Auswahl. Spielerische Zugänge, altersgerechte Methoden und die Freude am Lernen stehen dabei im Vordergrund. Die Kurse dauern jeweils 1,5 Stunden und finden an insgesamt 14 VHS-Standorten statt.

Ohne Anmeldung: VHS Lernstationen

Wer kurzfristig Unterstützung benötigt, kann die 13 VHS Lernstationen direkt an VHS-Standorten besuchen. Dort erhalten Schüler*innen der Sekundarstufe 1 Hilfe bei Hausübungen, Schularbeitsvorbereitungen und Fragen zum Lernstoff in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch. Schüler*innen haben die Möglichkeit, am selben Tag zwischen verschiedenen Fächern zu wechseln und so lange zu bleiben, bis ihre Fragen beantwortet sind. Die Lernstationen sind von Montag bis Donnerstag zwischen 14:30 und 17:30 Uhr geöffnet (außer an schulfreien Tagen und in den Ferien). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Wiener Lernhilfe ist ein Programm der Stadt Wien – Bildung und Jugend und wird von den Wiener Volkshochschulen durchgeführt.

Anmeldungen für die Wiener Lernhilfe sind persönlich an jedem VHS-Standort oder online möglich. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeit gibt es unter www.vhs.at/wienerlernhilfe.