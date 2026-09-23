Internationaler Klimaexperte Christoph Bertram wechselt aus den USA an die Linzer IT:U

Linz (OTS) -

Mit der Berufung von Christoph Bertram geht die Interdisciplinary Transformation University (IT:U) einen bedeutenden Schritt im Aufbau ihrer wissenschaftlichen Exzellenz. Der international renommierte Wissenschafter wechselt von der University of Maryland nach Österreich und übernimmt die Professur für Global Energy System and Policy Analysis. Das US amerikanische Center for Global Sustainability an der University of Maryland finanziert den neuen Forschungsbereich in den nächsten Jahren auf Basis von Stiftungsmitteln.

Wie verändern Klimawandel, neue Technologien und politische Entscheidungen Wirtschaft und Gesellschaft? Christoph Bertram untersucht diese Zusammenhänge mithilfe moderner Computer- und KI-Modelle. Er entwickelt globale Szenarien, mit denen sich mögliche Folgen besser einschätzen und Maßnahmen vorausschauender planen lassen. Aus seiner Mitarbeit am letzten Klimabericht des Weltklimarats IPCC bringt er zusätzliche internationale Erfahrung in den neuen Forschungsbereich ein.

Mit Christoph Bertram stärkt die IT:U ihre internationale Expertise an der Schnittstelle von Energieforschung, Modellierung und Klimapolitik. Im Mittelpunkt der neuen Professur stehen Transformationsfragen, die für Oberösterreich und ganz Österreich besonders relevant sind: die Energiewende, die Transformation von Industrie und Wirtschaft sowie die vorausschauende Planung von Infrastruktur.

„Die Berufung von Christoph Bertram zeigt, welche internationale Sichtbarkeit und Anziehungskraft die IT:U bereits entwickelt hat. Als Universität für Transformation bauen wir in Linz international vernetzte Forschung auf, die unterschiedliche Perspektiven verbindet und Wissen für konkrete Entscheidungen zu regionalen und nationalen Transformationsfragen nutzbar macht“

Zukunftsszenarien als Grundlage für bessere Entscheidungen

Klimawandel wirkt sich längst auf Wirtschaft und Infrastruktur aus: Technologieentwicklung, die ursprünglich aus klimapolitischen Gründen begann hat mittlerweile eine starke Eigendynamik entfaltet. Während Erneuerbare Energien und Batterien immer billiger werden, haben Krisen in den letzten Jahren zu hohen Preisfluktuation bei Öl und Erdgas geführt. Daher gewinnen Elektroautos, Sonnen- und Windenergie Marktanteile in Ländern rund um die Erde. Globale Szenarien helfen dabei, solche Zusammenhänge sichtbar zu machen, unterschiedliche Entwicklungen zu simulieren und die möglichen Folgen politischer Entscheidungen und technologischer Entwicklungen zu vergleichen.

Die Forschung soll so Erkenntnisse liefern, mit denen sich wirtschaftliche und volkswirtschaftliche Entwicklungen besser einschätzen und Maßnahmen für Energiewende, Industrie und Infrastruktur vorausschauender planen lassen. Damit entsteht an der IT:U Wissen, das für Oberösterreich ebenso relevant ist wie für ganz Österreich.

„Meine Forschung hilft zu verstehen, welche zukünftigen Auswirkungen heutige Entscheidungen in der Energiepolitik haben, und schaut dabei unter anderem auf Klima, Wirtschaft, und Versorgungssicherheit. Für so eine vielschichtige Thematik benötigt es Einsichten von vielen Disziplinen, und daher ist die IT:U für mich ein idealer Standort. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen sowie Studierenden und den hiesigen Stakeholdern in Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft“

Internationale Forschung für den Standort Österreich

Die Professur ist unbefristet eingerichtet; die eingeworbenen Stiftungsgelder decken den Aufbau der Forschung über mehrere Jahre ab. An der IT:U wird Bertram unter anderem mit Elisabeth Gsottbauer, Falko Ueckerdt, Frank Neffke und Daniel Klotz zusammenarbeiten. Zugleich bleibt die Verbindung zur University of Maryland und zur internationalen Modelling Community bestehen. Weitere Forschungskooperationen sind insbesondere mit Partnern in den USA und Asien vorgesehen.

Die Berufung von Christoph Bertram markiert den nächsten Schritt im wissenschaftlichen Aufbau der IT:U. Als Universität für Transformation entwickelt sie gezielt interdisziplinäre Forschung an der Schnittstelle von Technologie, Wirtschaft und Gesellschaft. Ziel ist es, internationale wissenschaftliche Exzellenz nach Österreich zu holen, reale Herausforderungen zu bearbeiten und aus Forschung konkrete Wirkung entstehen zu lassen.