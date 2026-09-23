Kostenlose und einzigartige Buchungsplattform für Privatköche jetzt auch in Deutschland verfügbar

Wien/München (OTS) -

Wer hätte bei besonderen Anlässen nicht gerne einen Chefkoch zuhause, der leistbare kulinarische Genüsse aus dem Topf zaubert? Die innovative App GetaChef macht das möglich. Nach dem erfolgreichen Start in Österreich ist diese Vermittlungsplattform für Kochprofis und deren Kunden ab sofort auch in Deutschland verfügbar. Erfinder ist der 25-jährige Wiener Marcus Pamer, der gerade am Münchner Oktoberfest als Produktionsleiter im Hacker-Zelt tätig ist.

Ob Geburtstagsfeier, Candlelight-Dinner oder Business-Event: Konsumenten und Unternehmen können ganz einfach ihren privaten Koch buchen. Mit der App GetaChef („Engagiere einen Chefkoch“) gibt es dafür erstmals eine zentrale Buchungsplattform.

Wie funktioniert GetaChef? Kochprofis stellen ihre Angebote auf die Plattform, Konsumenten und Firmenkunden wählen ihren persönlichen Chefkoch aus. Die App ist für beide Seiten kostenlos nutzbar und finanziert sich über Werbepartnerschaften und Produktplatzierungen. „Die Kunden erleben stressfreie Genussmomente und können sich ganz ihren Gästen widmen“ , erklärt GetaChef-Inhaber Marcus Pamer.

Über die Plattform kann man auch Zusatzservices wie Getränkebegleitung, Unterhaltungskünstler und Deko mitbestellen oder einen Kochkurs buchen. Neu ab Herbst 2026 ist das Angebot für Studenten an österreichischen Gastronomiehochschulen zur Stellensuche nach Praktikumsplätzen im ganzen Land.

Vom Produktionsleiter am Oktoberfest zum App-Erfinder

Hinter GetaChef steht mit Marcus Pamer ein Branchenkenner. Der 25-jährige Wiener ist gelernter Koch, Patissier und Gastronomiekaufmann und war fünf Jahre als Küchenchef tätig. In Deutschland ist er heuer bereits zum dritten Mal beim Münchner Oktoberfest als Produktionsleiter des Hacker-Festzeltes im Einsatz. Mit seinem Team kocht er dort gerade für zeitgleich bis zu 10.000 Gäste auf. Bereits während der Wies´n soll GetaChef in den deutschen App-Stores kostenlos downloadbar sein - nämlich ab 23. September 2026.

Der Start in Österreich erfolgte schon im Vorjahr. Damals engagierte Marcus Pamer den Software-Entwickler DeineSeite.at mit Büros in Österreich, Deutschland und der Schweiz mit dem Aufbau der App. DeineSeite.at-Chef Paul Dyrek war von der Idee so begeistert, dass er sich an GetaChef beteiligte. Im November ging die App online.

Die Plattform ist in dieser Form einzigartig im deutschen Sprachraum – und weit darüber hinaus. Mittlerweile sind über 200 Köche und 2.500 Nutzer in der App registriert – Tendenz stark steigend. Im Laufe des kommenden Jahres soll GetaChef auch in der Schweiz verfügbar werden. Mehr auf www.getachef.app

Die wichtigsten Funktionen von GetaChef