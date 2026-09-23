  • 23.09.2026, 08:00:43
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Gert Steinbäcker & Band – SCHLUSS JETZT

Die letzten Abschiedskonzerte mit großer Band!

Wien/Graz/Linz/München (OTS) - 

Gert Steinbäcker - das erste "S" von STS präsentiert im Herbst und Winter 2027 seine letzten großen Live-Auftritte in Deutschland und Österreich unter dem Titel “SCHLUSS JETZT” - die letzten Abschiedskonzerte mit großer Band!

Begleitet wird Gert Steinbäcker von Ulli Bäer, Günter Grasmuck, Erich Buchebner, Maria Ma, Kosta Liaskos, Martin Fuss und seinem langjährigen Freund Thomas Spitzer (EAV).

Mit im Gepäck sind seine unvergesslichen Klassiker und emotionalen Momente seiner jahrzehntelangen Karriere. Stationen der Abschiedskonzerte sind Bamberg, Regensburg, Deggendorf, Nürnberg, München, Innsbruck, Linz, Wien & Graz!
Der offizielle Vorverkauf für die begehrten Tickets startet am 25. September 2026.

SCHLUSS JETZT - die letzten großen Konzerte von Gert Steinbäcker & Band.
Ein Abschied. Eine große Band. Ein letztes Mal.

Alle Termine und Infos unter www.bestmanagement.at

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