BUSINESSART 3/2026: Vorsprung durch Vielfalt

St. Pölten (OTS) -

Was Diversität und eine neue Führungskultur Unternehmen in Krisenzeiten bringen, das zeigt die BUSINESSART 3/2026.

Warum Peter Giffinger, CEO Austria bei Saint-Gobain, manche EU-Regulierungen gut findet, manche weniger, beantwortet er im Interview. Apropos Richtlinien: Worum geht es bei der Entgelttransparenz und der „Packaging and Packaging Waste Regulation“ (PPWR)? Des Weiteren sind Green Events und die Transformation des Handels Thema.