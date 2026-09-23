- 23.09.2026, 08:00:43
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BUSINESSART 3/2026: Vorsprung durch Vielfalt
Morgen erscheint die neue Ausgabe des Wirtschaftsmagazins aus dem Lebensart Verlag.
Was Diversität und eine neue Führungskultur Unternehmen in Krisenzeiten bringen, das zeigt die BUSINESSART 3/2026.
Warum Peter Giffinger, CEO Austria bei Saint-Gobain, manche EU-Regulierungen gut findet, manche weniger, beantwortet er im Interview. Apropos Richtlinien: Worum geht es bei der Entgelttransparenz und der „Packaging and Packaging Waste Regulation“ (PPWR)? Des Weiteren sind Green Events und die Transformation des Handels Thema.
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Lebensart Verlag
Martina Madner
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