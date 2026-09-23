MANZ steigt mit Series-C in Europas Rechts-KI Noxtua ein

Wien/Berlin/München (OTS) -

Mit C.H.BECK aus Deutschland als neuem Mehrheitsgesellschafter sowie MANZ aus Österreich als neuem Investor schließt Europas Rechts-KI Noxtua seine Series-C-Finanzierungsrunde in Höhe von mehr als 100 Millionen Euro ab. Noxtuas Kooperation mit unabhängigen führenden europäischen Fachverlagen für Recht und Steuer ist ein Bekenntnis zu Europas Rechts-KI und bringt zukunftsweisende KI-Lösungen und verlässliches juristisches Expertenwissen aus ganz Europa in einem sicheren und souveränen KI-Angebot für Juristinnen und Juristen zusammen.

Der Zusammenschluss unabhängiger Fachverlage mit Noxtua als KI-Unternehmen bietet neue Freiheiten für langfristige Planungshorizonte. Die Kooperation im Rahmen der Series-C-Runde unterstützt die kontinuierliche Weiterentwicklung Noxtuas sowie die paneuropäische Expansion in weitere Märkte. C.H.BECK hatte bereits in der letztjährigen Series-B-Runde in Noxtua investiert. Der MANZ Verlag steigt als neuer Investor mit ein und beteiligt sich damit an der Weiterentwicklung europäischer Legal AI.

Technologie und Inhalte Hand in Hand für Europas Rechts-KI

„Seit mehr als 40 Jahren nimmt MANZ eine Pionierrolle in der Digitalisierung des Rechtswesens ein. Vertrauenswürdige Inhalte der Rechtsverlage bilden dabei schon immer das Fundament, auf dem Rechtsexpertinnen und -experten in ganz Europa arbeiten und das es zu schützen gilt. Als Verlag sind wir dabei auch Garant dafür, dass die Qualität der Rechtsinhalte gewahrt bleibt, auch und gerade in Zeiten von KI. Deshalb ist für uns die Investitionsrunde der nächste logische Schritt. Wir sind stolz darauf, durch die Series-C-Finanzierung zusammen mit C.H.BECK und Noxtua die Zukunft der Rechts-KI aktiv mitzugestalten“, betont Mag. Susanne Stein-Pressl, Geschäftsführende Gesellschafterin bei MANZ.

„Wir freuen uns, mit C.H.BECK und dem MANZ Verlag als Investoren in unserer Series-C-Finanzierungsrunde gemeinsam die nächsten Schritte unserer Expansion zu gehen. Wir entwickeln Noxtua basierend auf den exklusiven Inhalten führender Fachverlage vom ganzen Kontinent und haben so u.a. bereits Europas größte Rechtsdatenbank und Europas größtes Netzwerk unabhängiger Rechtsverlage aufgebaut. Die gemeinsame Investition von C.H.BECK und MANZ in Noxtua ist deshalb auch ein starkes Zeichen an den Markt“, bekräftigt Dr. Leif-Nissen Lundbæk, CEO und Gründer von Noxtua.

„Die Verbindung qualitativ hochwertiger Daten mit innovativer KI-Technologie ist das Erfolgsrezept in einem sich rasch wandelnden Markt. Deshalb sind wir bei C.H.BECK stolz, nach Noxtuas neuer Finanzierungsrunde dessen Mehrheitsgesellschafter zu sein. Für uns als Traditionsverlag ist dieses Engagement gemeinsam mit MANZ auch eine Investition in die Zukunft des Rechts. Noxtuas Vision geht dabei Hand in Hand mit unseren Werten als unabhängiges Familienunternehmen mit einer besonderen Verantwortung für die Rechtsordnung in Europa”, erklärt Prof. Dr. Klaus Weber, Mitglied der Gesamtgeschäftsführungbei C.H.BECK.

Rechts-KI basierend auf exklusiven kuratierten Datenschätzen

Im Jahr 2017 aus Forschung an der Oxford University und dem Imperial College London hervorgegangen, brachte das in Berlin gegründete Scale-up 2024 die erste Version von Noxtua auf den Markt. Seitdem verzeichnet das KI-Unternehmen kontinuierliches Wachstum mit mittlerweile mehr als 30.000 Nutzern, 100 Mitarbeitenden und sechs Standorten in ganz Europa (Berlin, Paris, Stockholm, Zagreb, München, Fribourg). Die Rechts-KI deckt mit Recherche, Analyse komplexer Rechtsfragen und Dokumentenerstellung den gesamten Workflow juristischer Textarbeit ab und basiert die jurisdiktionsspezifischen Legal AI Workspaces auf exklusiven kuratierten juristischen Daten führender Fachverlage Europas (u.a. C.H.BECK, MANZ, Helbing Lichtenhahn, Wydawnictwo C.H.Beck, Nakladatelství C. H. Beck, Nakladateľstvo C.H. Beck, Blendow Group, Ciela Norma).

MANZ arbeitet seit 2025 mit Noxtua für den Legal AI Workspace MANZ-Noxtua zusammen. Als einer der führenden juristischen Fachverlage Österreichs setzt das Unternehmen seit mehr als 175 Jahren wichtige Impulse für den Rechtsmarkt. Mit der Einführung der ersten Rechtsdatenbank (RDB) im Jahr 1986 nimmt MANZ dabei seit 40 Jahren eine Vorreiterrolle in der Digitalisierung juristischer Inhalte ein. Anfang 2025 brachte MANZ mit Genjus KI einen eigenen KI-gestützten Rechtsrechercheassistenten auf den Markt und führte damit seine langjährige digitale Innovationsgeschichte konsequent fort. MANZ-Noxtua knüpft an diese Tradition an und geht bewusst den europäischen Weg: durch die Kooperation mit dem KI-Unternehmen Noxtua, um Fachinformationen verschiedener Verlage auf einer Plattform zusammenzuführen und so die Effizienz juristischer Arbeit grundlegend zu steigern.

Der 1763 gegründete Verlag C.H.BECK war bereits im April 2025 im Rahmen der Series-B-Finanzierungsrunde, die zum damaligen Zeitpunkt größte Finanzierungsrunde Europas für Rechts-KI, als Hauptinvestor eingestiegen. Im selben Jahr brachten der Traditionsverlag und das KI-Unternehmen gemeinsam den Legal AI Workspace Beck-Noxtua in Deutschland auf den Markt. C.H.BECK ist Deutschlands führender juristischer Fachverlag; beck-online ist mit mehr als 60 Millionen Dokumenten aus allen relevanten Rechtsgebieten und der umfangreichsten Sammlung relevanter Kommentarliteratur die umfangreichste juristischen Datenbank im deutschsprachigen Raum und für die tägliche Arbeit von Juristinnen und Juristen essenziell.

Mit der Series-C-Finanzierungsrunde und der damit einhergehenden Vertiefung der Verlagsallianzen tritt Noxtua in eine neue Phase ein und formiert deshalb die Investorenstruktur neu; die bisherigen Investoren Global Brain Corporation, KDDI Open Innovation Fund, CMS, Dentons und Dominik Schiener scheiden dabei aus, um der vertieften inhaltlich-strategischen Ausrichtung des Scale-ups gerecht zu werden. Die führenden Anwaltskanzleien CMS und Dentons setzen die enge Zusammenarbeit mit Noxtua als wichtige Ankerkunden auch in Zukunft fort; CMS hatte 2024 Noxtua mitinitiiert als Rechts-KI, die speziell auf die hohen Anforderungen von Juristinnen und Juristen zugeschnitten ist.

Über MANZ

Die MANZ’sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung wurde 1849 in Wien gegründet und ist einer der führenden Fachverlage Österreichs. Als unabhängiges, familiengeführtes Verlagshaus bietet MANZ ein umfassendes Angebot an Fachbüchern, Zeitschriften, Datenbanken und digitalen Anwendungen für Rechts- und Steuerberufe. Mit der RDB (Rechtsdatenbank) als Pionierleistung sowie Genjus KI und MANZ-Noxtua als jüngsten Innovationsschritten treibt MANZ die Digitalisierung der Rechtsinformation in Österreich maßgeblich voran.

Website: https://www.manz.at/.

Über Noxtua

Noxtua (noxtua.com) ist Europas Rechts-KI für Jurist*innen in Kanzleien, Rechtsabteilungen, öffentlicher Verwaltung und der Justiz. Die KI deckt den gesamten Workflow juristischer Textarbeit ab: Recherche, Analyse komplexer Rechtsfragen und Dokumentenerstellung. Noxtua basiert auf exklusiven kuratierten juristischen Daten von führenden Rechtsverlagen Europas (u.a. C.H.BECK, MANZ, Helbing Lichtenhahn, Wydawnictwo C.H.Beck, Nakladatelství C. H. Beck, Nakladateľstvo C.H. Beck, Blendow Group, Ciela Norma). In Partnerschaft mit den Verlagen baut Noxtua zudem Europas größte Rechtsdatenbank mit mehr als 250 Jahren europäischer Rechtstradition. Noxtua erfüllt die berufsrechtlichen, strafrechtlichen und datenschutzrechtlichen Anforderungen an den Anwaltsberuf (u.a. § 203 StGB und § 43e BRAO) und ist u.a. nach BSI C5, ISO 27001 und ISO 42001 zertifiziert.

Gegründet 2017 in Berlin aus Forschung von Dr. Leif-Nissen Lundbæk und Professor Dr. Michael Huth an der Universität Oxford und dem Imperial College London, unterhält das Unternehmen Büros in Paris, Berlin, Stockholm, Zagreb, München und Fribourg. In der Series-C (2026) investierte Deutschlands führender Rechtsverlag C.H.BECK mehr als 100 Millionen EURO in Noxtua und Österreichs führender Rechtsverlag MANZ stieg als Nebeninvestor mit ein.

Website: www.noxtua.com.

Über den Verlag C.H.BECK

Die Unternehmensgruppe C.H.BECK ist ein führendes Medienunternehmen. Mehr als 2.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an verschiedenen europäischen Standorten arbeiten an der Produktion und Vermarktung eines breiten juristischen und wissenschaftlichen Fach- sowie eines anspruchsvollen Sachbuch- und Literaturprogramms. Mit dem nationalen und internationalen Verlagsgeschäft, eigener Druckerei, Verlagsauslieferungen, Buchhandlungen, Seminarunternehmen und mit verschiedenen Beteiligungen deckt C.H.BECK die gesamte Wertschöpfungskette eines modernen Medienhauses ab.

Der Verlag C.H.BECK zählt zu den großen und etablierten Namen im deutschen Verlagswesen. Mit KI-Anwendungen wie dem Legal AI Workspace Beck-Noxtua, seiner im deutschsprachigen Raum führenden juristischen Datenbank beck-online, seinen mehrbändigen Reihen, Loseblattwerken und Lehrbüchern nimmt C.H.BECK die marktführende Position unter den juristischen Fachverlagen in Deutschland ein. Juristinnen und Juristen, Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und viele weitere Berufsgruppen profitieren von dem hohen Qualitätsstandard der Beck-Produkte und -Dienstleistungen.

Website: https://rsw.beck.de/verlag.