LEBENSART 4/2026: Wandellust & Zugvögel

St.Pölten (OTS) -

800 Aromen finden sich in einer Tasse Kaffee – und ein Hauch Veränderung. Sie ist eine jener Genüsse, die vom Klimawandel stark betroffen sind. Aber auch Gesellschaft, Arbeit, Schokolade und Wein wandeln sich – schick deine Geschmacksknospen mit dieser LEBENSART auf Reise und entdecke Wege, die Lust auf Zukunft machen. Apropos Reisen: Lies, warum man keinen Vogel haben muss, um mit dem Zug in Urlaub zu fahren – aber einen haben sollte, um den richtigen Urlaubsort zu finden.