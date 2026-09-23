- 23.09.2026, 08:00:37
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LEBENSART 4/2026: Wandellust & Zugvögel
Morgen erscheint eine neue Ausgabe des Magazins für nachhaltige Lebenskultur aus dem Lebensart Verlag.
800 Aromen finden sich in einer Tasse Kaffee – und ein Hauch Veränderung. Sie ist eine jener Genüsse, die vom Klimawandel stark betroffen sind. Aber auch Gesellschaft, Arbeit, Schokolade und Wein wandeln sich – schick deine Geschmacksknospen mit dieser LEBENSART auf Reise und entdecke Wege, die Lust auf Zukunft machen. Apropos Reisen: Lies, warum man keinen Vogel haben muss, um mit dem Zug in Urlaub zu fahren – aber einen haben sollte, um den richtigen Urlaubsort zu finden.
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Michaela R. Reisinger
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