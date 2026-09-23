Einladung: „Verteidigungsministerium und Innenministerium präsentieren Zwischenbericht zur Drohnenabwehrstrategie“

Wien (OTS) -

Sehr geehrte Damen und Herren!

Wir erlauben uns Sie zu folgendem Termin einzuladen: am Donnerstag, dem 24. September 2026, präsentieren Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Innenminister Gerhard Karner sowie Staatssekretär für Staatschutz Jörg Leichtfried den Zwischenbericht der Arbeitsgruppe „Drohnenabwehrstrategie“ der zuständigen Ministerien des BMI, des BMIMI und des BMLV.

Ablauf:

09:45 Uhr Eintreffen Roßauer Lände 1, 1090 Wien

10:00 Uhr Beginn des Arbeitstreffens im Festsaal der Roßauer Kaserne; Kameraschwenk möglich

Keine externe Teilnahme am Arbeitstreffen möglich!

10:30 Uhr Statement von Bundesministerin Klaudia Tanner, Bundesminister Gerhard Karner sowie Staatssekretär Jörg Leichtfried (Hinweis zu Doorstep für Medien – Tonangel erforderlich!)

Zeit & Ort:

24.09.26 09:45 Uhr, Festsaal des Verteidigungsministeriums, Roßauer Lände 1, 1090 Wien

Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen am Beginn und am Ende der Veranstaltung Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Um Anmeldung wird bis zum 23. September2025, 16:00 Uhr, unter +43 664 622 1005 bzw. [email protected] ersucht.

Einladung Zwischenbericht Drohnenabwehrstrategie

Verteidigungsministerium und Innenministerium präsentieren Zwischenbericht zur Drohnenabwehrstrategie

Datum: 24.09.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Bundesministerium für Landesverteidigung

Roßauerlände 1

1090 Wien

Österreich