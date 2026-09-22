TERMINÄNDERUNG: Regierungsklausur der NÖ Landesregierung findet am 1. Oktober statt

St. Pölten (OTS) -

Geschätzte Medienkollegen!

Die für Mittwoch, 23. September 2026, geplante Regierungsklausur der NÖ Landesregierung wird verschoben.

Da die Regierungsklausur bewusst mit der vollständigen Regierungsmannschaft stattfinden soll, wurde gemeinsam entschieden, einen neuen Termin anzusetzen.

Die Regierungsklausur findet nun am Donnerstag, 1. Oktober 2026, statt. Die anschließende Pressekonferenz beginnt um 12:00 Uhr.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!