Gewessler: „Wir sind die einzige Alternative zum Spalten und Verwalten“

Wien (OTS) -

Die Grünen starten am heutigen Dienstag im Wiener Marx-Palast in ihre Herbstkampagne. Mit dabei sind neben Bundessprecherin Leonore Gewessler auch ihre Stellvertreter:innen Stefan Kaineder und Alma Zadić, der Bundesvorstand sowie Nationalrats- und Landtagsabgeordnete und zahlreiche Aktivist:innen. Gleich nach der Rede geht es dann für viele Gäste direkt zu den Menschen im dritten Wiener Bezirk. Denn die kommenden fünf Wochen stehen für die Grünen im Zeichen von direkten Gesprächen an den Haustüren der Menschen.

„Die Regierung verwaltet den Niedergang, und die FPÖ muss nur zuschauen, bis sie damit fertig ist. Die SPÖ stimmt sich in den Bundesländern schon auf den nächsten blauen Landeshauptmann ein und hakt sich bereitwillig als Vize unter. Und für die ÖVP ist die einzige relevante Frage: Wer darf nach der nächsten Wahl dem Kickl den Schlüssel zum Kanzleramt übergeben?“, richtet Gewessler in ihrer Rede scharfe Kritik an die Regierung.

Sie macht klar, warum es die Grünen genau jetzt braucht: „Die Leute erwarten sich eine Politik, die ihr Leben leichter macht. Wir haben einen Plan für mehr Gerechtigkeit. Und wir sind die einzigen, die dafür kämpfen. Wir sind die Partei für alle, die etwas ändern wollen. Für alle, die das Schlimmste verhindern und das Beste erkämpfen wollen. Wir sind die Partei der Zuversichtlichen. Wir sind die einzige Alternative.“

Im Gepäck haben die Grünen Forderungen auf eine gerechtere Verteilung von Vermögen durch einen fairen Beitrag auf Milliarden-Erbschaften und auf eine sichere Versorgung mit heimischem Strom. Auch den Schutz von Frauen vor Gewalt rücken sie ins Zentrum.

Gegen die Spaltung setzt Gewessler auf Nähe: „Vereinsamung zersetzt die Gesellschaft. Wer aufhört auf andere zuzugehen, der kann nicht mehr in die Schuhe der anderen schlüpfen. Nur im Austausch miteinander entsteht echte Demokratie. Beim Feuerwehrfest, beim Elternabend und in der U6. Wir werden in den nächsten fünf Wochen intensiv zuhören – und auch danach nicht aufhören.“

Die Grüne Parteichefin tourt im Kampagnenzeitraum selbst durchs Land. Von Wolfurt über Innerschwand bis nach Wien ist sie mit grünen Aktivist:innen unterwegs und sucht das Gespräch. Die nächsten großen Veranstaltungen finden am 29. September in Innsbruck und am 30. September in Linz statt.

Wer mitmachen will, kann die Kampagne unterstützen: https://bit.ly/4gVqkZO