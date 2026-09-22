Karriere-Booster für Wien

Wien (OTS) -





Wien findet Zukunft: Zwei Tage für neue berufliche Perspektiven

Die 5. jobmesse austria in Wien bringt am 26. und 27. September 2026 Unternehmen und Karriereinteressierte in der MARX HALLE persönlich zusammen.

Wien ist eine Stadt der Möglichkeiten - beruflich gilt das mehr denn je. Doch zwischen Stellenportalen, Karriereplattformen und digitalen Bewerbungsprozessen fehlt oft genau das, was bei wichtigen Entscheidungen zählt: ein echtes Gespräch. Die 5. jobmesse austria in Wien schafft dafür am 26. und 27. September 2026 den passenden Rahmen. In der MARX HALLE treffen Menschen mit Zukunftsplänen auf Unternehmen, die neue Talente, erfahrene Fachkräfte und engagierte Quereinsteigende suchen.

Angesprochen sind vor allem Professionals, Quer- und Wiedereinsteigende, Studierende sowie Schülerinnen und Schüler. Statt sich durch anonyme Online-Formulare zu klicken, können Besucherinnen und Besucher direkt nachfragen, zuhören und herausfinden, ob Aufgaben, Team und Unternehmenskultur wirklich zu ihnen passen.

So vielfältig wie die Stadt

Die Wiener Arbeitswelt ist international, dynamisch und breit aufgestellt. Genau diese Vielfalt spiegelt sich auf der jobmesse austria in Wien wider. Über 80 regional, national und international ausstellende Top-Unternehmen und Instituten sämtlicher Branchen präsentieren Einstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten - von Lehre und Studium über Weiterbildung bis hin zu Positionen für Berufserfahrene. Damit lohnt sich der Besuch sowohl für Menschen mit einem konkreten Karriereplan als auch für alle, die neue Wege erst entdecken möchten.

Gerade in Wien, wo traditionelle Betriebe, öffentliche Einrichtungen, internationale Unternehmen und junge Zukunftsbranchen eng nebeneinander arbeiten, kann ein Messegespräch überraschende Türen öffnen. Manchmal entsteht aus einer spontanen Frage eine neue Idee. Und aus einem ersten Kennenlernen vielleicht schon der nächste berufliche Schritt.

Bewerbung trifft persönliche Begegnung

Neben den Gesprächen an den Messeständen bietet die jobmesse austria praktische Unterstützung rund um Bewerbung und Karriereplanung. Fachleute geben Hinweise zu Lebenslauf und Bewerbungsunterlagen, professionelle Bewerbungsfotos sorgen für einen überzeugenden ersten Eindruck und Vorträge sowie Workshops liefern Impulse für den weiteren Berufsweg.

Der Mehrwert liegt dabei nicht nur in einzelnen Tipps. Besucherinnen und Besucher können an einem Wochenende viele Arbeitgeber kennenlernen, Angebote vergleichen und ein Gespür dafür entwickeln, welche berufliche Richtung zu den eigenen Stärken und Vorstellungen passt. Das macht die Messe zu einem kompakten Karriere-Update mitten in Wien.

Direkt reden statt lange rätseln

Der entscheidende Vorteil bleibt der persönliche Austausch. Unternehmen zeigen vor Ort mehr als offene Stellen: Sie geben Einblicke in Arbeitsalltag, Entwicklungsmöglichkeiten und Unternehmenskultur. Karriereinteressierte wiederum werden nicht auf Zeugnisse und Lebensläufe reduziert, sondern können mit Persönlichkeit, Neugier und Erfahrung überzeugen.

Wer sich beruflich verändern, neu einsteigen oder einfach den Arbeitsmarkt der Donaumetropole aus nächster Nähe erleben möchte, sollte sich das letzte Wochenende im September vormerken. Die 5. jobmesse austria in Wien bringt Menschen und Möglichkeiten zusammen - unkompliziert, persönlich und auf Augenhöhe.

INFOBOX

5. jobmesse austria in Wien

Ort:

MARX HALLE, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien

Termin:

Samstag, 26. September 2026: 10:00–16:00 Uhr

Sonntag, 27. September 2026: 11:00–17:00 Uhr

Eintritt: 5 Euro

Ermäßigter Eintritt: 3 Euro

Freier Eintritt für Kinder unter 14 Jahren.

Website: jobmessen.at/wien