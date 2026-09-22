- 22.09.2026, 15:21:32
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AVISO: PK „Vorstellung Schulversuch sechsjährige Volksschule“ mit Bildungsminister Christoph Wiederkehr
Mit dem Schuljahr 2027/28 wird an mehreren ausgewählten Schulen in Österreich der Schulversuch der sechsjährigen Volksschule starten. Im Rahmen einer Pressekonferenz wird Bildungsminister Christoph Wiederkehr das zugrundeliegende Konzept vorstellen und weitere Schritte zur Umsetzung erläutern.
Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen.
Pressekonferenz "Vorstellung Schulversuch sechsjährige Volksschule"
Datum: 24.09.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Bildungsministerium
Wasagasse 2
1090 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
BMB
Susanne Leiter
Pressesprecherin
Telefon: +43 1 53120-5006
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmb.gv.at
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