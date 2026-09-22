AVISO: PK „Vorstellung Schulversuch sechsjährige Volksschule“ mit Bildungsminister Christoph Wiederkehr

Wien (OTS) -

Mit dem Schuljahr 2027/28 wird an mehreren ausgewählten Schulen in Österreich der Schulversuch der sechsjährigen Volksschule starten. Im Rahmen einer Pressekonferenz wird Bildungsminister Christoph Wiederkehr das zugrundeliegende Konzept vorstellen und weitere Schritte zur Umsetzung erläutern.

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen.

Pressekonferenz "Vorstellung Schulversuch sechsjährige Volksschule"

Datum: 24.09.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Bildungsministerium

Wasagasse 2

1090 Wien

Österreich