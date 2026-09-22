SPÖ-Seltenheim: „Kickls Worte sind Schall und Rauch – Packelei der FPÖ mit rechtsextremer AfD ist Gefahr für Demokratie und Europa“

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim übt heute, Dienstag, scharfe Kritik am Geheimtreffen von FPÖ und AfD in Wien. „Kickls Worte im ORF-‚Sommergespräch‘ sind Schall und Rauch. Die Kickl-FPÖ rollt zum wiederholten Mal der rechtsextremen AfD den blauen Teppich aus und packelt hinter verschlossenen Türen mit ihrer Schwesterpartei“, so Seltenheim, der sich fragt, was beim dubiosen Treffen wohl Thema sein wird: „Geht es um den Ausstieg aus dem Euro und den Bau von Atomkraftwerken, wie die AfD das fordert? Oder bespricht die Kickl-FPÖ die Produktion von Rüstungsgütern, um die Deportationsfantasien von Ulrich Siegmund voranzutreiben?“ Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Die Packelei der Kickl-FPÖ mit der rechtsextremen AfD ist eine Gefahr für die Demokratie und unser gemeinsames Europa. Kickl hetzt, spaltet und spielt Menschen gegeneinander aus. Während die FPÖ keine Lösungen hat, stärkt die SPÖ Demokratie und Zusammenhalt und arbeitet konsequent für die Menschen in Österreich“, so Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. **** (Schluss) ls/mb