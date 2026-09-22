Rotkreuz-Präsident Schöpfer zu flexibler Zivildienst-Verlängerung: „Es ist positiv, wenn junge Männer stärker eingebunden werden können!“

Wien (OTS) -

Am Dienstag, 22. September 2026, verkündeten Österreichs Regierungsparteien eine Einigung auf eine künftige flexible Zivildienst-Verlängerung. Demnach sollen Zivildiener in Zukunft die Möglichkeit haben, unter drei Modellen zu wählen:

Elf Monate Dienstzeit durchgehend

Neun Monate durchgehend, anschließend nach einer Pause zwei weitere Monate im Einvernehmen mit dem jeweiligen Zivildienstträger

Neun Monate durchgehend, danach 400 Stunden Freiwilligendienst innerhalb von fünf Jahren, ebenfalls im Einvernehmen mit dem jeweiligen Träger

„Junge Männer erwerben beim Roten Kreuz wichtige Kompetenzen!“

Gerald Schöpfer, Präsident des Österreichischen Roten Kreuzes, äußert sich dazu positiv: „Das Österreichische Rote Kreuz beschäftigt etwa 4.500 Zivildienstleistende pro Jahr, wir sind damit die größte Trägerorganisation des Landes. Wir begrüßen es, wenn die Einbindung von Zivildienern in die Organisation intensiviert wird und flexible Modelle für einen zusätzlichen Anreiz zum Zivildienst sorgen.“

Weiters meint Schöpfer: „Junge Männer erwerben in ihrer Dienstzeit beim Roten Kreuz wichtige soziale und medizinische Kompetenzen, empathische Fähigkeiten und übernehmen Verantwortung. Auch Werte zur geistigen Landesverteidigung werden ihnen in ihrer Dienstzeit vermittelt. Viele Zivildiener bleiben nach ihrer Dienstzeit als Freiwillige beim Roten Kreuz. Im Katastrophenfall leisten sie einen wesentlichen Beitrag zur Aufwuchsfähigkeit von Hilfskräften. Letztendlich profitiert somit die gesamte Gesellschaft von einer Stärkung des Zivildienstes in Österreich.“

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