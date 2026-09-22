  • 22.09.2026, 14:54:03
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IV: Bürokratieabbau-Offensive Österreichs in Brüssel wichtig, muss auch nationale Ergebnisse zeitigen

IV begrüßt Einsatz von Ministerin Bauer und Staatssekretär Schellhorn – Schluss mit Gold Plating und neuen nationalen Zusatzlasten für Betriebe

Wien (OTS) - 

Die Industriellenvereinigung (IV) begrüßt den Einsatz von Bundesministerin Claudia Bauer und Staatssekretär Sepp Schellhorn für weniger Bürokratie auf europäischer Ebene. „Es ist richtig und dringend nötig, dass Österreich in Brüssel eine starke Stimme für einfachere Regeln, schnellere Verfahren und weniger Berichtspflichten erhebt“, so Neumayer. „Dieser Anspruch muss auch im Inland konsequent umgesetzt werden.“

„Österreich ist leider nach wie vor aktiv, wenn es um die Verschlimmbesserung europäischer Vorgaben geht, und belastet damit seine Unternehmen im internationalen Wettbewerb ohne jegliche Not in einer ohnehin mehr als heraufordernden Lage“, betont Neumayer. Das gilt etwa für das österreichische Ziel der Klimaneutralität 2040, die Diskussionen um die Umsetzung der Entgelttransparenzrichtlinie oder auch bei Teilen der sonst guten UVP-Novelle. Der Standort braucht praxistaugliche, schlanke und rasche Verfahren statt zusätzlicher Hürden. „Bürokratieabbau muss konsequent in konkrete spürbare Entlastung für die Betriebe münden.“

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