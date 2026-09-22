  • 22.09.2026, 14:51:03
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  • OTS0133

Stopp der überbordenden EU-Bürokratie

IWS unterstützt die Initiative von Österreichs Europaministerin Claudia Bauer

Überbordende EU-Bürokratie ist der größte Hemmschuh für Wirtschaftswachstum, internationale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigun

Gottfried Kneifel, Geschäftsführer der Initiative Wirtschaftsstandort OÖ (IWS)

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Linz (OTS) - 

Überbordende EU-Bürokratie ist der größte Hemmschuh für Wirtschaftswachstum, internationale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“, sagt Gottfried Kneifel, Geschäftsführer der Initiative Wirtschaftsstandort OÖ (IWS). „Deshalb begrüßen wir die Entbürokratisierungsinitiative von Bundesministerin Claudia Bauer.“

Konkret geht es Österreichs Europaministerin Bauer und anderen 13 EU-Mitgliedsstaaten um folgende Schwerpunkte, für die auch IWS-Präsident Christoph Leitl in Brüssel kämpft:

Regulierungs-Stopp: Brüssel soll ein Jahr lang den Schwerpunkt auf das „Aufräumen“ und Vereinfachen bestehender Regeln legen, statt immer neue Richtlinien und Gesetze zu erlassen.

Entlastung der Wirtschaft: Ziel ist es, Unternehmen spürbar von Melde-, Dokumentations- und Berichtspflichten zu befreien. Zeit und Geld sollen wieder in Innovation und Arbeitsplätze fließen statt in bürokratischen Mehraufwand.

„Simplicity by Design“: Neue Vorschriften sollen von Beginn an verhältnismäßig und in der Praxis für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) einfach umsetzbar sein.

Rückfragen & Kontakt

Initiative Wirtschaftsstandort OÖ
Prof. Gottfried Kneifel
Telefon: 0664-4432858
Website: https://www.iwsooe.at

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