  • 22.09.2026, 14:45:02
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ÖVP-Mayer: Fehlende Wohnungen in Wien sind Alarmsignal

Prognose erwartet deutlich weniger Fertigstellungen – SPÖ-Neos-Stadtregierung muss Wohnbau endlich wieder in Gang bringen

Wien (OTS) - 

Die aktuellen Prognosen für den Wiener Wohnungsbau sind aus Sicht der Wiener Volkspartei ein deutliches Alarmsignal. Von ursprünglich 12.600 für 2026 geplanten Wohneinheiten sollen lediglich 9.600 fertiggestellt werden, möglicherweise sogar nur 8.000.

„Wenn mindestens jede vierte geplante Wohnung fehlt, während die Nachfrage nach leistbarem Wohnraum hoch bleibt, verschärft sich die Situation am Wiener Wohnungsmarkt weiter. Die SPÖ-Neos-Stadtregierung darf diese Entwicklung nicht länger hinnehmen. Es braucht jetzt die richtigen Voraussetzungen, damit in Wien wieder ausreichend gebaut und zusätzlicher Wohnraum geschaffen wird“, so Wohnbausprecher Gemeinderat Lorenz Mayer.

Die Wiener Volkspartei fordert seit längerem schnellere Verfahren, weniger bürokratische Hürden und mehr Planungssicherheit für Bauträger und Investoren. Gerade angesichts hoher Baukosten und schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen müsse die SPÖ-Neos-Stadtregierung Investitionen erleichtern, statt sie durch zusätzliche Vorgaben und langwierige Prozesse zu erschweren.

„Die aktuellen Zahlen zeigen, dass dringender Handlungsbedarf besteht. Wenn die Bautätigkeit zurückgeht, wird das Angebot knapper und der Druck auf den Wohnungsmarkt steigt weiter. Wir brauchen einfachere Verfahren, verlässliche Rahmenbedingungen und neue Impulse für Neubau und Sanierung. Die SPÖ-Neos-Stadtregierung muss dafür sorgen, dass Projekte wieder rascher umgesetzt werden können“, so Mayer abschließend.

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