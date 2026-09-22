WIGEV: Riesenandrang bei Live-Übertragung einer Herz-OP ins Technische Museum Wien

Wien (OTS) -

Weltweit zählen Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu den häufigsten Krankheiten. Österreich ist hier keine Ausnahme. Bei Frauen über 65 und Männern über 45 sind sie die häufigste Todesursache. Allein im Wiener Gesundheitsverbund wurden im vergangenen Jahr 17.650 Personen mit einer Herzerkrankung stationär behandelt. „Die Kliniken des Wiener Gesundheitsverbundes bieten Patient*innen mit Herzerkrankungen eine gezielte Behandlung und Therapie nach aktuellsten Leitlinien und Forschungsergebnissen“, so Michael Binder, Medizinischer Direktor im Wiener Gesundheitsverbund. „Normalerweise gibt es solche Übertragungen nur für ein Fachpublikum bei medizinischen Kongressen. Nun können wir dieses beeindruckende Erlebnis auch einem breiten Publikum zugänglich machen“, bedankt sich Gesundheitsstadtrat Peter Hacker beim Vorstand der Abteilung für Herz- und Gefäßchirurgie Martin Grabenwöger und seinem Team im Rahmen der Eröffnung.

Der Wiener Gesundheitsverbund stellt im September die Herzgesundheit in den Fokus der Information und Aufklärung. Mit zahlreichen Interviews und Social Media-Posts zu Prävention und medizinischer Behandlung von Herzerkrankungen möchte der Wiener Gesundheitsverbund auf das breite Angebot hinweisen, Krankheitsbilder erklären und auch zeigen, was jede*r selbst zu einem gesunden Leben beitragen kann.

Besonderes Highlight war die Live-Übertragung einer Herzklappenoperation aus dem Operationssaal der Klinik Floridsdorf ins Technische Museum Wien. Die einzelnen Schritte der Operation wurden dabei von Grabenwöger und Team für Laien verständlich erläutertet. „Uns geht es vor allem darum, gut zu aufzuklären und Ängste abzubauen“, so Grabenwöger. „Spitzenmedizin bedeutet nicht nur, Krankheiten bestmöglich zu behandeln. Genauso wichtig ist es, Wissen zugänglich zu machen, Ängste abzubauen und Menschen dabei zu unterstützen, selbst etwas für ihre Gesundheit zu tun“, fügte die Gesundheitssprecherin der Neos, Jing Hu, hinzu.

Interaktive Gesundheitsstraße und Vorträge zur Herzgesundheit

Zusätzlich zur Live-Operation gab es Kurzvorträge, beispielsweise zu Ernährung und mentaler Gesundheit rund ums Herz. In der interaktiven Herz-Gesundheitsstraße konnten die Besucher*innen einen Ultraschall der Halsschlagader bekommen, Leben retten lernen und viele andere spannende Dinge rund um Herzgesundheit aktiv entdecken.

Ein großer Schwerpunkt lag auch auf der Prävention, denn: Eigentlich sind es nur wenige Maßnahmen, die aber große Wirkung haben. Normalgewicht anstreben, nicht rauchen, sich regelmäßig bewegen und Alkohol nur in Maßen konsumieren sind dabei die Kernpunkte. Unser Herz-Kreislauf-System profitiert in jedem Lebensalter von einem gesünderen Lebensstil. Schon kleine Veränderungen können das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall deutlich senken und vor allem dazu beitragen, länger gesund, aktiv und selbstständig zu bleiben.

Revolutionen in der Herzchirurgie

In einem der modernsten Hybrid-OP-Säle Österreichs vereinen die unterschiedlichen Disziplinen und Berufsgruppen ihr Fachwissen: An der Abteilung für Herz- und Gefäßchirurgie der Klinik Floridsdorf werden jährlich an die 850 Herzoperationen durchgeführt, sowie ca. 600 weitere Eingriffe, z. B. gefäßchirurgische Eingriffe oder Operationen bei Herzrhythmusstörungen.

In der Herzchirurgie hat sich im vergangenen Jahrzehnt viel verändert. Neue Therapien kommen zum Einsatz. Die Entwicklung geht immer mehr in Richtung schonendere Eingriffe. In vielen Fällen können Eingriffe am offenen Herzen ver­mieden werden. Die Herz- und Gefäßchirurgie der Klinik Floridsdorf setzt dabei immer wieder neue Maßstäbe und leistet Pionierarbeit.

Erst unlängst kam hier eine Therapie österreichweit erstmals im Klinikalltag zum Einsatz. Die Stoßwellentherapie ist bei Schmerzen im Bewegungs­apparat schon lange bekannt. Nun wenden die Herzchirurg*innen der Klinik Floridsdorf diese direkt am Herzen an. Schallwellen werden dabei mit hoher Energie in den Körper geleitet und regen dadurch geschädigtes Gewebe zur Regeneration an.

Ein weiteres Beispiel ist der Einsatz des da Vinci-OP-Roboters bei Herz-Bypass-Operationen in der Klinik Floridsdorf. Seit fast einem Jahr wird er hier zur Unterstützung verwendet. Dadurch kann gewebeschonender und präziser operiert werden. Für die Patient*innen bedeutet das nicht nur weniger Schmerzen, sondern einen deutlich rascheren Heilungsprozess.

Wenn jede Sekunde zählt

Dem Thema Herz widmet sich auch die 1. Spezialfolge von KLINIKKOSMOS – der Podcast des Wiener Gesundheitsverbundes: Wenn jede Sekunde zählt, müssen viele Menschen und Berufsgruppen perfekt zusammenspielen. Lisa und Lisa erzählen die Geschichte von Rajko, der einen schweren Herzinfarkt erlitt und gleich zweimal reanimiert werden musste. Fünf Menschen, die diesen Tag aus ganz unter­schiedlichen Blickwinkeln erlebt haben, lassen die entscheidenden Stunden noch einmal lebendig werden.

Klinikkosmos: Podcast des Wiener Gesundheitsverbundes – Wiener Gesundheitsverbund

Weitere Infos:

Herzgesundheit im Wiener Gesundheitsverbund: https://gesundheitsverbund.at/kardiologie/