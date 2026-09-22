VINO & VISION: Wirtschaft, Wein und Tourismus im Dialog

Poysdorf (OTS) -

Unter dem Motto „VINO & VISION – Wirtschaft in Niederösterreich“ lud WOTTLE als Österreichs einziger Hersteller von Weinpressen gemeinsam mit FALSTAFF zu einem exklusiven Wirtschaftsforum nach Poysdorf. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand das Zusammenspiel von Weinwirtschaft, Tourismus und regionaler Wertschöpfung sowie die Frage, wie sich Niederösterreich als führende Genuss- und Tourismusdestination weiterentwickeln kann.

Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Tourismus, Politik und Medien nutzten die Veranstaltung zum fachlichen Austausch und persönlichen Networking. Die hochkarätigen Vorträge und Diskussionen machten deutlich, welchen Stellenwert Wein und Tourismus als wirtschaftliche Erfolgsfaktoren für die Region einnehmen.

Als Ehrengast begrüßte WOTTLE die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die im Gespräch mit Ulrich Kallausch, Miteigentümer von WOTTLE und Partner des Restrukturierungsunternehmens Pure Investments, die Bedeutung einer starken Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Tourismus und regionalen Produzenten hervorhob. Niederösterreich verfüge über großes Potenzial, seine Position als Genussregion weiter auszubauen und damit Wertschöpfung, Arbeitsplätze und Lebensqualität nachhaltig zu sichern.

Als Impulsgeber des Vormittags begeisterten Wolfgang M. Rosam, Herausgeber des FALSTAFF, Spitzenkoch und Unternehmer Toni Mörwald sowie Prof (FH) Marcus Wieschhoff von der Hochschule Burgenland mit ihren Perspektiven auf die Zukunft von Wein, Tourismus und Wirtschaft. Wieschhoff verdeutlichte in seinem Vortrag, dass moderner Weintourismus weit über den Wein hinausgeht und heute vor allem durch authentische Genuss- und Urlaubserlebnisse geprägt wird.

Im Zentrum des Forums stand die Erkenntnis, dass erfolgreiche Weinregionen künftig verstärkt auf ganzheitliche Erlebniskonzepte setzen müssen. Kulinarik, Gastfreundschaft, regionale Identität und authentische Begegnungen werden zunehmend zu entscheidenden Faktoren für die internationale Wettbewerbsfähigkeit von Destinationen. Gleichzeitig eröffnen Digitalisierung, innovative Vermarktungsstrategien und neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Betrieben zusätzliche Chancen für den Tourismusstandort Niederösterreich.

„Mit VINO & VISION wollen wir eine Plattform schaffen, die Menschen zusammenbringt, neue Ideen ermöglicht und Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung unserer Region setzt“, so Thomas Pleli, Vorsitzender der Geschäftsführung bei WOTTLE. Er betont außerdem auf die erfolgreiche Entwicklung des Traditionsunternehmens seit der Übernahme durch Pure Investments vor etwa einem Jahr.

Bei ausgewählten Weinen und kulinarischen Spezialitäten von Toni Mörwald bot sich im Anschluss an die Vorträge ausreichend Gelegenheit für persönliche Gespräche und den Ausbau bestehender Netzwerke. Das große Interesse und die intensiven Diskussionen bestätigten den Bedarf an einem Format, das Wirtschaft, Tourismus, Kulinarik und Weinbau auf Augenhöhe miteinander vernetzt.