Neues KÖR-Billboard am FLUCC: Auftakt mit "Three or Six Words"

Wien (OTS) -

Sprache als eigenständiges künstlerisches Medium im Stadtraum ändert den Blick auf uns vertraute Orte, regt zum Denken an oder aktiviert Erinnerungen. Dieses Potenzial nutzend und an die Tradition der Wiener Sprachkunst anschließend, etabliert Kunst im öffentlichen Raum Wien in Kooperation mit dem FLUCC ein neues Format für textbasierte Kunst. Das dreiseitige, insgesamt gut 50 Quadratmeter große Billboard wird zweimal im Jahr mit einer neuen künstlerischen Position bespielt.

Zum Auftakt des neuen Formats entwickelte Ignasi Aballí eine Arbeit für das Billboard am Dach des FLUCC – am Praterstern, einem der wichtigsten, täglich von bis zu 200.000 Menschen frequentierten Verkehrsknotenpunkte der Stadt. Vor der Kulisse des Wiener Riesenrads, dort, wo sich das Naherholungsgebiet des Praters mit den Szenen der Kunst-, Musik- und Clubkultur mischt, installierte er in gut sechs Metern Höhe die Wortkombination „NON EXISTENT UN IMAGINABLE IN VISIBLE“. An diesem belebten Ort reduziert der Künstler (geb. 1958 in Barcelona) mit der Arbeit Three or Six Words das ambivalente Wesen einer Stadt und ihrer Bewohner*innen auf wenige Worte und eröffnet maximalen Denkraum für die Frage nach Präsenz und Abwesenheit, Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit.

KÖR Wien und FLUCC – Die Kooperation anlässlich von 25 Jahren FLUCC 2027

Im Jahr 2027 feiert das FLUCC sein 25-jähriges Bestehen als bekannte Wiener Kulturinstitution. Unter dem Titel „EN/COUNTER CULTURES“ entwirft das FLUCC ein umfassendes Programm, das zeitgenössische Kunst, Musik- und Clubkultur sowie Community-Aktivitäten miteinander verbindet. Zusätzlich geht das Haus im Jubiläumsjahr eine erweiterte Jahrespartnerschaft mit KÖR Wien ein. Flankierend zu den Eröffnungen veranstalten die Partner*innen gemeinsame Artist-Talks und Diskussionen zu Fragen des öffentlichen Raums und der Gesellschaft. flucc.at



KÖR-Billboard am FLUCC (2., Praterstern 5)

Eröffnung: 22. September, 18.30 Uhr - Musik: KÖRDÖLÖR, DJ-Line: Christian Egger

Mit: Alexander Nikolai, (Bezirksvorsteher Wien Leopoldstadt), Martin Wagner (Flucc-Gründer und -Leiter), Cornelia Offergeld (Künstlerische Leiterin KÖR Wien) und Alexander Ackerl (Gemeinderat Stadt Wien).

KÖR Wien

Kunst im öffentlichen Raum Wien (KÖR Wien) bringt zeitgenössische Kunst in all ihren Facetten in den öffentlichen Raum der Stadt und ermöglicht einem breiten Publikum die Teilhabe an Kunst.

Zu den Aktionsfeldern gehören temporäre Einzelprojekte genauso wie dauerhafte Kunst-und-Bau-Projekte für Wohnbauten, U-Bahnstationen und Bahnhöfe, Platzgestaltungen und Projekte im Bereich der Erinnerungskultur.

Mehr Informationen: koer.or.at/presse