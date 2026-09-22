Der Fall Gunkl: Streit um härtere Strafen und Sensationsgier | „Pro und Contra“ am Dienstag auf JOYN & PULS 4

Wien (OTS) -

Der Fall Günther Paal, alias Gunkl, sorgt österreichweit für Bestürzung. Die Prominenz des Täters rückt sexuellen Missbrauch ins Rampenlicht und sorgt für kontroverse Debatten. Paal hat sich in einem Video sehr detailreich zum Vorfall geäußert. Die Strafandrohung liegt bei bis zu fünf Jahren.

Wann wird aus berechtigtem öffentlichen Interesse mediale Sensationsgier? Wie berechtigt sind die politischen Rufe nach härteren Strafen? Und wie steht es in Österreich um Täterarbeit und Opferschutz? Darüber diskutiert Moderatorin Manuela Raidl am Dienstag um 22:20 Uhr auf JOYN & PULS 4 bei "Pro und Contra" mit unter anderem diesen Gästen:

Juliane Bogner-Strauß – Nationalratsabgeordnete, Frauensprecherin, ehem. Ministerin für Frauen, Familien und Jugend, ÖVP

– Nationalratsabgeordnete, Frauensprecherin, ehem. Ministerin für Frauen, Familien und Jugend, ÖVP Claudia Zettel – Journalistin

– Journalistin Patrick Frottier – forensischer Kinder- und Jugendpsychiater

– forensischer Kinder- und Jugendpsychiater Daniel Gunz – Historiker und Betroffener von sexueller Gewalt

– Historiker und Betroffener von sexueller Gewalt Roman Gregory – Musiker, Comedian, Moderator und White Ribbon Österreich Unterstützer

Danach: „Breaking Media“ über ungefilterte Berichterstattung im Fall Gunkl

„Öffentliches Interesse ist kein Freibrief“ sagt Journalist Stefan Kaltenbrunner. Moderatorin Gundula Geiginger spricht mit ihm am Dienstag, um 23:20 Uhr über Grenzüberschreitung in der heimischen Berichterstattung. Nicht alles, was ein Journalist zugespielt bekommt, wird veröffentlicht. Aus Opferschutz, aus Sicherheits- oder Ethikgründen. Doch diese rote Linie des Journalismus wird immer häufiger über Bord geworfen. Die ungefilterte Information wird veröffentlicht für die eine große Schlagzeile. Ist dem österreichischen Journalismus die Selbstkontrolle abhandengekommen?

Die Macht der Kooperation, um den österreichischen Medienstandort zu sichern

„Wir Qualitätsmedien sind die letzte Firewall zwischen all dem, was bereits Realität ist: Desinformation, hybride Kriegsführung. Wenn diese Firewall bricht, dann entsteht aus Demokratien zumindest eine andere Form der Demokratie, eine wie wir sie alle nicht mehr kennen. Und das ist die Motivation hier stark darauf hinzuarbeiten. Ich glaube, wir Qualitätsmedien sind – gewollt oder nicht gewollt – mittlerweile in einer Schicksalsgemeinschaft“, sagt der designierte ORF-Generaldirektor Clemens Pig im Talk mit Gundula Geiginger am 4GAMECHANGERS Next 2026.

Mit dem Event setzten die ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe mit dem ORF als Co-Host ein starkes Zeichen für den Medienstandort Österreich. Andreas Babler, Clemens Pig, Ingrid Thurnher und Corinna Milborn (uvm.) sprechen über die Zukunft der heimischen Medien. Die gemeinsame Veranstaltung unterstreicht das Bewusstsein beider Häuser für die zentralen Herausforderungen der Branche und ihre Verantwortung für eine unabhängige Medienlandschaft. Kooperation ist der Schlüssel zu Medienvielfalt.

“Pro und Contra” um 22:20 Uhr & “Breaking Media” am Dienstag um 23:20 Uhr auf JOYN & PULS 4