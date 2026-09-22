- 22.09.2026, 13:39:02
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Wenn Tanz unter die Haut geht: Enrique Gasa Valga präsentiert das Programm des Innsbruck Winter Dance Festivals 2027
Drei Weltpremieren und eine internationale Gastkompanie lassen Innsbruck erneut zum Schauplatz internationaler Tanzkunst erstrahlen.
Vom 29. Jänner bis 28. Februar 2027 verwandelt sich Innsbruck wieder mit dem Innsbruck Winter Dance Festival in eine Bühne des zeitgenössischen Tanzes. Zu den künstlerischen Höhepunkten zählen die Rückkehr der Erfolgsproduktion Viva la Vida – A Tribute to Frida Kahlo nach Innsbruck, das Gastspiel der spanischen Factoria de Dansa – LaFACT und Guest Artists mit Dancing Beethoven sowie die Weltpremiere von Enrique Gasa Valgas neuester Kreation Maria Magdalena (25. Februar, Uraufführung). Vorverkauf ab 22. September 2026 und nähere Informationen unter www.innsbruck.dance
Premiere "Viva la Vida – A Tribute to Frida Kahlo"
Datum: 12.02.2027, 19:30 Uhr
Art: Aufführungen/Bühne
Ort: Congress Innsbruck
6020 Innsbruck
Österreich
URL: https://www.innsbruck.dance/frida2027
Premiere "Dancing Beethoven"
Datum: 17.02.2027, 19:30 Uhr
Art: Aufführungen/Bühne
Ort: Congress Innsbruck
6020 Innsbruck
Österreich
URL: https://www.innsbruck.dance/beethoven27
Premiere "Maria Magdalena"
Datum: 25.02.2027, 19:30 Uhr
Art: Aufführungen/Bühne
Ort: Congress Innsbruck
6020 Innsbruck
Österreich
Innsbruck Winter Dance Festival 2027
Leidenschaft, Sehnsucht, Kraft und große Geschichten: Das Innsbruck Winter Dance Festival 2027 macht zeitgenössischen Tanz unmittelbar erlebbar.
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La Limonada Event GmbH
Mag. Benedikt Grawe
Telefon: +43 (676) 577 1999
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.innsbruck.dance
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