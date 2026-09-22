Wenn Tanz unter die Haut geht: Enrique Gasa Valga präsentiert das Programm des Innsbruck Winter Dance Festivals 2027

Innsbruck (OTS) -

Vom 29. Jänner bis 28. Februar 2027 verwandelt sich Innsbruck wieder mit dem Innsbruck Winter Dance Festival in eine Bühne des zeitgenössischen Tanzes. Zu den künstlerischen Höhepunkten zählen die Rückkehr der Erfolgsproduktion Viva la Vida – A Tribute to Frida Kahlo nach Innsbruck, das Gastspiel der spanischen Factoria de Dansa – LaFACT und Guest Artists mit Dancing Beethoven sowie die Weltpremiere von Enrique Gasa Valgas neuester Kreation Maria Magdalena (25. Februar, Uraufführung). Vorverkauf ab 22. September 2026 und nähere Informationen unter www.innsbruck.dance

Premiere "Viva la Vida – A Tribute to Frida Kahlo"

Datum: 12.02.2027, 19:30 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Congress Innsbruck



6020 Innsbruck

Österreich

URL: https://www.innsbruck.dance/frida2027

Premiere "Dancing Beethoven"

Datum: 17.02.2027, 19:30 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Congress Innsbruck



6020 Innsbruck

Österreich

URL: https://www.innsbruck.dance/beethoven27

Premiere "Maria Magdalena"

Datum: 25.02.2027, 19:30 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Congress Innsbruck



6020 Innsbruck

Österreich

URL: https://www.innsbruck.dance/maria2027