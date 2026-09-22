  • 22.09.2026, 13:39:02
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  • OTS0118

Wenn Tanz unter die Haut geht: Enrique Gasa Valga präsentiert das Programm des Innsbruck Winter Dance Festivals 2027

Drei Weltpremieren und eine internationale Gastkompanie lassen Innsbruck erneut zum Schauplatz internationaler Tanzkunst erstrahlen.

Innsbruck (OTS) - 

Vom 29. Jänner bis 28. Februar 2027 verwandelt sich Innsbruck wieder mit dem Innsbruck Winter Dance Festival in eine Bühne des zeitgenössischen Tanzes. Zu den künstlerischen Höhepunkten zählen die Rückkehr der Erfolgsproduktion Viva la Vida – A Tribute to Frida Kahlo nach Innsbruck, das Gastspiel der spanischen Factoria de Dansa – LaFACT und Guest Artists mit Dancing Beethoven sowie die Weltpremiere von Enrique Gasa Valgas neuester Kreation Maria Magdalena (25. Februar, Uraufführung). Vorverkauf ab 22. September 2026 und nähere Informationen unter www.innsbruck.dance

Premiere "Viva la Vida – A Tribute to Frida Kahlo"



Datum: 12.02.2027, 19:30 Uhr


Art: Aufführungen/Bühne


Ort: Congress Innsbruck




6020 Innsbruck


Österreich


URL: https://www.innsbruck.dance/frida2027


Premiere "Dancing Beethoven"




Datum: 17.02.2027, 19:30 Uhr


Art: Aufführungen/Bühne


Ort: Congress Innsbruck




6020 Innsbruck


Österreich


URL: https://www.innsbruck.dance/beethoven27


Premiere "Maria Magdalena"




Datum: 25.02.2027, 19:30 Uhr


Art: Aufführungen/Bühne


Ort: Congress Innsbruck




6020 Innsbruck


Österreich


URL: https://www.innsbruck.dance/maria2027


 Innsbruck Winter Dance Festival 2027 
 Leidenschaft, Sehnsucht, Kraft und große Geschichten: Das Innsbruck Winter Dance Festival 2027 macht zeitgenössischen Tanz unmittelbar erlebbar. 
 Rückfragen & Kontakt 
La Limonada Event GmbH
 Mag. Benedikt Grawe
 Telefon: +43 (676) 577 1999
 E-Mail: [email protected]
 Website: https://www.innsbruck.dance
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 [Freitag, 12.02.2027, 19:30] 
 [Mittwoch, 17.02.2027, 19:30] 
 [Donnerstag, 25.02.2027, 19:30] 
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