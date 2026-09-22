- 22.09.2026, 13:30:33
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„ZIB Talk Spezial“ mit Stefan Lenglinger zum Thema „Ist die politische Mitte gescheitert?“
Am 22. September um 22.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON
Deutschland erlebt einen tiefgreifenden politischen Umbruch: Ein Bundesland nach dem anderen biegt bei Landtagswahlen extrem nach links oder rechts ab. Die früheren Volksparteien zerbröseln, CDU-Kanzler Friedrich Merz kämpft um sein Amt. Was bedeutet die politische Verschiebung in Deutschland für Österreich? Haben die traditionellen Parteien den Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern verloren? Und wie groß ist die Krise der politischen Mitte?
Darüber diskutieren heute am Dienstag, dem 22. September 2026, um 22.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Stefan Lenglinger im „ZIB Talk“:
Susanne Fürst
außenpolitische Sprecherin FPÖ
Andreas Khol
ehem. Nationalratspräsident, ÖVP
Paul Stich
Nationalratsabgeordneter, SPÖ
Katharina Mittelstaedt
Journalistin, „Die Zeit“
Rückfragen & Kontakt
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