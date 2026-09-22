AVISO: Pressegespräch „Tag der kritischen Infrastruktur“

Wien (OTS) -

Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) des Bundesministeriums für Inneres und das Kompetenzzentrum Sicheres Österreich laden gemeinsam zum Pressegespräch „Tag der kritischen Infrastruktur“ ein.

An diesem Pressegespräch werden Innenminister Gerhard Karner, KSÖ-Präsident Michael Höllerer, DSN-Direktorin Sylvia Mayer sowie Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG, teilnehmen.

Im Rahmen des Pressegesprächs wird auf die aktuellen Schwerpunkte in der Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitsbehörden und Betreibern der kritischen Infrastruktur eingegangen.

Das anschließend stattfindende Expertentreffen zu dieser Themenstellung ist nicht medienöffentlich.

Wann: 28. September 2026, 9:20 Uhr

Wo: Vienna Airport Conference & Innovation Center, Office Park 4, Towerstraße 3, 1300 Wien-Flughafen

Kostenlose Parkmöglichkeiten stehen im Parkhaus 3 zur Verfügung, Ausfahrtstickets sind im Rahmen der Veranstaltung erhältlich. Auch eine kostenlose Anreise mit dem City Airport Train-Schienenersatzverkehr ist möglich: Auf der Website www.cityairporttrain.com ein Return-Ticket wählen und mit dem Gutscheincode "VIEPresse" kostenlos downloaden. Das Ticket gilt für den Veranstaltungstag. Aufgrund der Stammstreckensperre fährt ein CAT-Bus bei Wien Mitte The Mall, Marxergasse 1b ab, am Flughafen Wien halten die Busse direkt vor dem Ankunftsterminal 3, Bussteig 0.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung notwendig. Hierfür muss das Formular unter folgendem Link ausgefüllt werden.

Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/bdh9ab6w