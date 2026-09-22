  • 22.09.2026, 13:03:32
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FSG Wien gratuliert Sabine Slimar-Weißmann

Mit einer starken Stimme für Gleichstellung übernimmt Sabine Slimar-Weißmann mit 96,91 Prozent der Stimmen den Bundesvorsitz der FSG-younion Frauen.

Wien (OTS) - 

Die FSG Wien gratuliert Sabine Slimar-Weißmann herzlich zur Wahl zur neuen Bundesfrauenvorsitzenden der FSG-younion Frauen.

Als Wiener Landesfrauenvorsitzende setzt sich Slimar-Weißmann bereits mit großem Engagement für Gleichstellung, Selbstbestimmung und bessere Chancen für Frauen in der Arbeitswelt ein. Mit ihrer neuen Funktion übernimmt sie nun auch auf Bundesebene Verantwortung.

„Wir gratulieren Sabine herzlich zu ihrer Wahl und wünschen ihr für ihre neue Aufgabe viel Kraft und Erfolg. Mit ihr übernimmt eine engagierte Gewerkschafterin den Vorsitz, die die Anliegen von Frauen in der Arbeitswelt konsequent in den Mittelpunkt stellt. Wir freuen uns auf die weitere enge Zusammenarbeit“, so FSG-Wien-Landesvorsitzender Sandro Beer.

Gleichzeitig bedankt sich die FSG Wien bei Christa Hörmann für ihren langjährigen Einsatz und ihr großes Engagement für die gewerkschaftliche Frauenarbeit und freut sich darauf, die gewerkschaftliche Frauenpolitik künftig gemeinsam mit Sabine Slimar-Weißmann weiter zu stärken.

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