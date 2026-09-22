Nach der WM ist vor der Nations League: Alle sechs Spiele live im ORF

Wien (OTS) -

Die WM ist Geschichte, nun gilt es für Österreichs Nationalteam mit zum Teil neuer Besetzung wieder für Furore zu sorgen und möglichst den Aufstieg in die A-Gruppe zu schaffen. Israel, Kosovo und Irland stellen sich Österreich dabei daheim bzw. auswärts in den Weg, via ORF 1 sind die Fußballfans bei allen sechs Spielen live dabei.

Los geht es am Donnerstag, dem 24. September 2026, um 20.15 Uhr mit Österreich – Israel in Linz. Die Kommentatoren sind Daniel Warmuth und Peter Stöger, am Spielfeldrand analysieren Rainer Pariasek und Herbert Prohaska.

Danach trifft Österreich am Sonntag, dem 27. September, ab 17.20 Uhr in Wien auf Kosovo mit Ex-Teamchef Franco Foda. Thomas König und Andreas Ivanschitz kommentieren, Alina Zellhofer, Herbert Prohaska und Viktoria Schnaderbeck analysieren.

Am Donnerstag, dem 1. Oktober, tritt Österreich ab 20.15 Uhr erstmals auswärts an, Gegner in Dublin ist Irland. Dietmar Wolff und Andreas Ivanschitz kommentieren, Christian Diendorfer, Peter Stöger und Viktoria Schnaderbeck sorgen für die Analysen.

Die erste Nations-League-Session beendet dann am Sonntag, dem 4. Oktober, ab 17.30 Uhr das Spiel Kosovo – Österreich in Pristina. Die Kommentatoren heißen Oliver Polzer und Roman Mählich, Rainer Pariasek, Andreas Ivanschitz und Helge Payer steuern die Analysen bei.

Am 14. bzw. 17. November beenden dann die beiden letzten Spiele (Österreich – Irland bzw. Israel – Österreich) ebenfalls live in ORF 1 die Nations-League-Gruppenphase.

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