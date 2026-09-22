ORF Vorarlberg mit „Ein Ort am Wort“ aus Tschagguns zum Thema „Hitzesommer“

Wien (OTS) -

Das Format „Ein Ort am Wort“ ist ein ORF-Diskussionsangebot, das sich mit aktuellen Themen auf Gemeindeebene auseinandersetzt und die Menschen vor Ort zum Gespräch einlädt. Die nächste Vorarlberg-Ausgabe von „Ein Ort am Wort“ findet am Dienstag, 29. September, um 19.30 Uhr im Gasthof Löwen in Tschagguns im Montafon statt.

Rekordhitze im Sommer – Was lernen wir daraus?

Thema ist diesmal der vergangene Hitzesommer. Noch nie seit Beginn der Wetter-Aufzeichnungen war es so lange so trocken und so heiß wie heuer. Landwirtschaft und Waldbewirtschaftung hatten mit der Wasserknappheit zu kämpfen. So mussten auf manche Alpen Wasser und Futter fürs Vieh geflogen werden. Futtererträge und Ernte sind teils massiv zurückgegangen. Die Menschen in Pflegeheimen, Krankenhäusern oder Schulen haben unter den extremen Temperaturen gelitten. War dieser Sommer einmalig? Oder müssen wir uns an solche Sommer gewöhnen? Was hat er mit Vorarlberg gemacht? Und was lernen wir daraus? Moderator David Breznik vom ORF Vorarlberg holt unterschiedliche Meinungen zum Hitzesommer 2026 ein. Diskutiert wird u. a. mit dem Forst-Experten Andreas Amann und mit Matthias Nester von der Abteilung Wasserwirtschaft des Landes Vorarlberg.

Publikum zum Mitreden eingeladen

Diese Publikumsdiskussion ist öffentlich. Alle Interessierten können Fragen stellen und sich mit eigenen Standpunkten in die Debatte einbringen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig – der Eintritt ist möglich, solange Plätze verfügbar sind.

Live in den Medien des ORF Vorarlberg

Die TV-Sendung „Vorarlberg heute“ (täglich 19.00 Uhr, ORF 2 V) meldet sich am 29. September direkt aus Tschagguns mit einem Live-Bericht. ORF Radio Vorarlberg überträgt die gesamte Diskussion live ab 19.30 Uhr. Die Sendung steht anschließend zum Nachhören auf ORF Sound bereit. Online wird die Veranstaltung live auf vorarlberg.ORF.at und auf der Streamingplattform ORF ON übertragen.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Als digitales Medienunternehmen interessieren uns die verschiedenen Standpunkte zu unterschiedlichen Themen. Wir hören zu und möchten – unterstützt von Expertinnen und Experten – mit unserem Publikum auf Augenhöhe diskutieren. ‚Ein Ort am Wort‘ aus den Regionen Vorarlbergs ist das richtige Format dafür.“

Angelika Simma-Wallinger, Chefredakteurin ORF Vorarlberg: „David Breznik hat das Ohr ganz nah beim Publikum, bei allen, die die Hitze und Trockenheit heuer gespürt haben, und wir bringen ein breites Spektrum an Perspektiven aus den Regionen live auf Sendung.“

David Breznik, Moderator ORF Vorarlberg: „In Zeiten der fortschreitenden Digitalisierung wird der persönliche Kontakt zu den Menschen im Land noch wichtiger. Das wollen und können wir mit ‚Ein Ort am Wort‘ leisten – echte Gespräche mit echten Menschen.“