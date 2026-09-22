- 22.09.2026, 12:42:02
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- OTS0102
Termine am 23. September 2026 in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 09.00 Uhr, 18. Wiener Gemeinderat (1., Rathaus), Livestream auf www.wien.gv.at
- 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Penzing (14., Pflegewohnhaus Baumgarten, Festsaal, Seckendorfstraße 1)
- 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Donaustadt (22., Dr.-Adolf-Schärf-Platz 8, 1. Stock)
(Schluss) red
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