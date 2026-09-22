TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis 2026 – Neun Projekte auf Shortlist

Wien, Linz, Graz, Neufelden, Pinkafeld, Salzburg (OTS) -

Neun Projekte hinter denen 13 Akteurinnen und Akteure aus Universitäten und HTLs stehen, haben die Fachjury ganz besonders überzeugt. Mit der nunmehr veröffentlichen Shortlist haben die Kandidatinnen und Kandidaten somit die erste wichtige Etappe am Weg zum diesjährigen TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis genommen.

In der Kategorie „Universitäten – Dissertationen“ setzten sich DI Dr. Andreas Auer, Johannes Kepler Universität Linz, DI Dr. Florian Draschbacher, Technische Universität Graz, und DI Dr. Markus Fasching, Technische Universität Graz, gegen starke wissenschaftliche Konkurrenz durch.

In der Kategorie „Universitäten – Diplom-/Masterarbeiten“ wurden DI Timur Galiullin, Technische Universität Wien, DI Martin Hasenburger, Technische Universität Graz, und Ing. Lukas Hinterleitner MSc, Universität Wien, nominiert.

In der Kategorie „HTL-Abschlussarbeiten“ dürfen sich drei Maturantenteams über eine Nominierung freuen: Simon Falkinger, Tobias Krenn und David Springer von der HTL Neufelden, Fabian Gutkauf und Thomas Haas von der HTL Pinkafeld sowie Ivon Dimova und David Krois von der HTL Salzburg.

24. November 2026 – Festabend im Kuppelsaal der TU Wien

Die Siegerprojekte werden am 24. November 2026, 19.30 Uhr, im Kuppelsaal der TU Wien präsentiert.

Das Preisgeld für die beste Dissertation beträgt 6.000 Euro, für die beste Diplomarbeit/ Masterarbeit 5.000 Euro, 4.000 Euro gehen an das HTL-Siegerprojekt.

16. TÜV AUSTRIA #WiPreis 2027

Bewerbungen zur 16. Auflage des TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreises sind bereits jetzt herzlich willkommen! Eingereicht werden können Dissertationen, Diplom-/Masterarbeiten sowie HTL-Abschlussarbeiten deren Approbation nicht älter als von 2025 ist.

Einreichschluss ist der 25. August 2027.

Infos und Einreichungen: wipreis.tuvaustria.com

15. TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis-Verleihung

Neun Projekte hinter denen 13 Akteurinnen und Akteure aus Universitäten und HTLs stehen, haben die Fachjury ganz besonders überzeugt. Überreicht werden die TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreise am 24. November.

Datum: 24.11.2026, 19:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: TU Wien, Kuppelsaal

Karlsplatz 13

1040 Wien

Österreich

URL: https://wipreis.tuvaustria.com