Grüne und SPÖ Währing: Währing investiert in eine lebenswerte Zukunft für alle im Bezirk

Wien (OTS) -

Der vergangene Hitzesommer hat einmal mehr gezeigt, wie dringend notwendig Investitionen in die Zukunft sind. GRÜNE und SPÖ setzen ihre Zusammenarbeit in Währing fort und haben sich in einem gemeinsamen Arbeitsübereinkommen auf konkrete Projekte für einen klimafitten, sozialen und lebenswerten Bezirk verständigt. Im Mittelpunkt steht die Neugestaltung des Aumannplatzes. Vereinbart wurden darüber hinaus Investitionen in Schulen und Kindergärten, Hitzeschutz, Grünraum und weitere Projekte im öffentlichen Raum.

Währing ist ein Bezirk mit hoher Lebensqualität, doch auch hier machen sich die Auswirkungen der Klimaerhitzung zunehmend bemerkbar – ganz besonders in den dicht bebauten Teilen des Bezirks: Hitzewellen ab Juni legen den Unterricht in den Schulen lahm, Tropennächte lassen die Menschen nicht schlafen, Trockenheit über Monate setzt den Bäumen zu und lässt die Pflegeaufwände für die Grünflächen explodieren.

Angesichts dieser Herausforderungen ist Handeln dringend geboten. GRÜNE und SPÖ haben in den vergangenen Jahren bei zahlreichen Projekten im Bezirk gut und verantwortungsvoll zusammengearbeitet, um Währing zukunftsfähig und lebenswert für alle zu gestalten – und werden das auch weiterhin mit aller Kraft tun. In einem Arbeitsübereinkommen haben sich die beiden Fraktionen auf konkrete Vorhaben für die kommenden Jahre verständigt.

Ein zentraler Bestandteil dieses Übereinkommens ist die Neugestaltung des Aumannplatzes als klimafitter und attraktiver Platz für alle: „Die nun vorliegende Planung für den Aumannplatz bringt mehr als 25 neue Bäume auf den Platz – die wirksamsten Klimaanlagen für die Stadt. Es werden mehr als 450 m2 zusätzlich entsiegelt, Fußgänger*innen-Zone und Parkwege werden hell gepflastert – all das sind wirksame Maßnahmen gegen die sommerliche Hitze. Und gerade nach diesem Sommer sollte uns allen klar sein, wie wichtig das ist“, meint Bezirksvorsteherin Silvia Nossek.

Fußgänger*innen-Zone, Fahrbahnanhebungen und Gehsteigvorziehungen bringen mehr Verkehrssicherheit – für ältere Menschen, für die vielen Kinder und Jugendlichen auf ihrem Schulweg, für alle, die hier zu Fuß unterwegs sind. Und die vielen Sitzmöglichkeiten, eine moderne Beleuchtung und eine neue WC-Anlage sorgen zusätzlich dafür, dass Zu-Fuß-Gehen und Aufenthalt am Platz angenehmer werden.

Die notwendige Änderung der Verkehrsorganisation ist vergleichsweise gering: Der Autoverkehr wird nicht mehr rund um den Platz geführt, sondern in beiden Richtungen über die Gentzgassen-Seite. So kann er im Wesentlichen fahren wie bisher – auch über die Währinger Straße weiter Richtung Gürtel und Innenstadt – braucht aber deutlich weniger Platz.

Michael Trinko, Gemeinderat und Vorsitzender der SPÖ Währing: „Der Aumannplatz ist für uns kein Einzelprojekt, sondern eines der zentralen Projekte unseres Arbeitsübereinkommens. Wir wollen einen Platz für alle schaffen: für Alt und Jung, für konsumfreien Aufenthalt und einen Kaffee im Schanigarten, mit sicheren Schulwegen, barrierefrei und ohne Angsträume. Gleichzeitig haben wir uns auf weitere konkrete Projekte für Währing verständigt. Damit setzen wir unsere Zusammenarbeit fort und übernehmen gemeinsam Verantwortung für die Menschen im Bezirk.“

Zusätzlich zum Aumannplatz haben GRÜNE und SPÖ im Arbeitsübereinkommen weitere Projekte für die kommenden Jahre vereinbart. Die Gestaltung des öffentlichen Raums, der Straßen, Plätze und Parkanlagen, ist den beiden Fraktionen dabei genauso wichtig wie die außerschulische Kinder- und Jugendarbeit und Investitionen in die Schulen und Kindergärten im Bezirk: „Die Frage kann nicht sein, ob wir in den öffentlichen Raum, in Bäume auf unseren Straßen, gut gepflegte Parks und Spielplätze investieren ODER in Schulen und Kindergärten. Wir müssen beides tun – und wir haben in den vergangenen Jahren auch immer beides getan. Das eine gegen das andere auszuspielen, wird den vor uns liegenden Herausforderungen nicht gerecht“, so Raphaela Veit, Klubvorsitzende der GRÜNEN Währing.

Für das kommende Jahr ist bereits die Herstellung einer Außenbeschattung für die Volksschule Bischof-Faber-Platz geplant. Und auch die Kindergärten in der Gersthofer Straße und in der Paulinengasse werden mit Hitzeschutz ausgestattet. Dazu kommt ein notwendiger Heizungstausch in der Volksschule Klettenhofergasse – die Planung für eine Umstellung auf erneuerbare Energie, thermische Sanierung und die Sanierung des Schulhofs nach allfälligen Geothermie-Bohrungen läuft.

Dazu kommen die Fortsetzung des Programms zur Sanierung der Ballspielanlagen und die Errichtung einer neuen Langrutsche im Pötzleinsdorfer Schloßpark – werden doch Währings Parkanlagen von den Schulen gerne und intensiv für Freizeiteinheiten und Nachmittagsbetreuung genutzt.

Marcus Altmann, Klubvorsitzender der SPÖ Währing, abschließend: „Es ist Zeit, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen und konstruktiv für die Menschen im Bezirk zu arbeiten. Das tun wir seit geraumer Zeit und das werden wir auch weiterhin tun. Denn destruktives Dagegen-Sein, wie es manche anderen Parteien immer wieder praktizieren, bringt uns bei der Gestaltung der Zukunft nicht weiter. Entscheidend ist für uns, dass aus politischer Zusammenarbeit konkrete Verbesserungen für die Menschen in Währing entstehen.“