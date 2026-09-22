  • 22.09.2026, 12:12:02
  • /
  • OTS0090

Zehetner: UVP-G-Novelle: „Nicht weniger prüfen, sondern schneller entscheiden“

UVP-G-Novelle bringt mehr Planungssicherheit für Investitionen – schnellere Verfahren und Erleichterungen für Modernisierung bestehender Standorte

Wien (OTS) - 

Mit der Novelle des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes, die derzeit in Begutachtung ist, sollen Genehmigungsverfahren in Österreich einfacher, planbarer und schneller werden. Vorgesehen sind unter anderem ein einheitliches konzentriertes Genehmigungsverfahren, kürzere Entscheidungsfristen, die Möglichkeit verbindlicher Vorentscheidungen sowie Erleichterungen bei der Modernisierung bestehender Standorte. „Österreich braucht Investitionen, wenn wir als Wirtschaftsstandort wettbewerbsfähig bleiben wollen. Aber niemand investiert Millionen, wenn über Jahre unklar ist, ob und wann ein Projekt umgesetzt werden kann. Deshalb schaffen wir klarere Spielregeln und schnellere Entscheidungen. Unser Grundsatz ist einfach: Nicht weniger prüfen, sondern schneller entscheiden“, sagt Wirtschafts- und Energie-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner.

Ein zentraler Hebel ist die Vereinfachung der Verfahren. Künftig soll es ein einheitliches konzentriertes Genehmigungsverfahren geben. Die Entscheidungsfrist wird grundsätzlich mit sechs Monaten festgelegt. Gleichzeitig soll eine neue Vorentscheidung ermöglichen, zentrale Genehmigungsfragen bereits zu klären, bevor Unternehmen erhebliche Mittel in die vollständige Detailplanung eines Projekts investieren. „Wer investieren will, muss möglichst früh wissen, woran er ist. Mit der Vorentscheidung können zentrale Fragen geklärt werden, bevor Millionen in Planungen fließen. Das reduziert Investitionsrisiken und schafft genau jene Planungssicherheit, die Unternehmen für langfristige Standortentscheidungen brauchen“, so Zehetner.

Modernisierung bestehender Standorte erleichtern

Besonders relevant für den Wirtschaftsstandort sind die vorgesehenen Änderungen bei Erweiterungen und Modernisierungen bestehender Anlagen. Die Schwellenwerte für bestimmte Änderungsvorhaben werden angepasst. Gleichzeitig sollen immissionsneutrale oder nur geringfügig stärker belastende Änderungen in der Einzelfallprüfung stärker berücksichtigt werden. „Modernisierung darf nicht schwieriger sein als Stillstand. Wenn ein Betrieb an einem bestehenden Standort in effizientere, sauberere und modernere Technologie investiert, dürfen wir ihm nicht unnötig Steine in den Weg legen. Gerade die Transformation unserer Industrie braucht Investitionen – und dafür braucht sie Verfahren, die mit dieser Transformation Schritt halten“, betont Zehetner.

Auch technologischen Entwicklungen soll stärker Rechnung getragen werden. Für Maschinen und Betriebseinrichtungen können künftig innerhalb klar definierter Grenzen Rahmenangaben gemacht werden. Damit soll verhindert werden, dass Unternehmen aufgrund langer Verfahren auf einer bereits überholten Technologie festgeschrieben werden. „Ein Genehmigungsverfahren darf Unternehmen nicht technologisch einfrieren. Unser Anspruch muss sein, hohe Umweltstandards mit einem modernen und wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort zu verbinden. Genau dafür schaffen wir mit dieser Novelle bessere Voraussetzungen“, so Zehetner.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | MWA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright