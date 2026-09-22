NÖ-Naturschutz Landesrat Rosenkranz: Engagement für unsere Natur vor den Vorhang

St. Pölten (OTS) -

Projekte, die sich für den Artenschutz in Niederösterreich einsetzen, können noch bis 30. September für den Josef-Schöffel-Förderungspreis eingereicht werden. „In Niederösterreich gibt es viele Menschen, die mit großem Einsatz Verantwortung für unsere Natur übernehmen. Mit dem Naturschutzpreis können wir diese wertvolle Arbeit sichtbar machen und würdigen“, freute sich Naturschutz-Landesrätin Mag. Susanne Rosenkranz. „Gleichzeitig wollen wir zeigen, was mit Engagement und guten Ideen möglich ist. Wer andere mit seinem Einsatz für unsere heimische Natur begeistert, leistet einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz“, so Rosenkranz weiter.

„Artenschutz bedeutet, Verantwortung für unsere Heimat und die nächsten Generationen zu übernehmen. Jede Initiative dafür zählt. Deshalb mein klarer Appell an die vielen Freiwilligen: Wer ein erfolgreiches Artenschutzprojekt kennt oder selbst eines umgesetzt hat, sollte die verbleibenden Tage nutzen und noch bis 30. September einreichen“ appellierte Rosenkranz.

Dieses Jahr werden wieder neun Förderungspreise vergeben. Zusätzlich gibt es den Sonderpreis „Artenschutz mit Innovationspotenzial“, bei welchem ein Projekt mit neuer Innovation für den Artenschutz ausgezeichnet wird.

Einreichungen sind bis 30. September 2026 beim Amt der der NÖ Landesregierung, Abteilung Naturschutz, per E-Mail an [email protected] möglich.