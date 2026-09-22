Geheimnis gelüftet: UCHE YARA spielt am 25. September ein FM4 Überraschungskonzert in der STADTWERKSTATT in Linz

Wien (OTS) -

Jetzt ist die Katze aus dem Sack: UCHE YARA spielt am 25. September ab 19.30 Uhr ein FM4 Überraschungskonzert in der STADTWERKSTATT in Linz. Früh am Ort des Geschehens zu sein, ist in jedem Fall sehr zu empfehlen, da bei freiem Eintritt das „First come, first served“-Prinzip gilt.

Eigenes Album und live mit Bilderbuch unterwegs: Das ist UCHE YARA

UCHE YARA ist Sängerin, Multiinstrumentalistin und Produzentin. Ihre Musik ist elektrisierend, emotional mitreißend und unverfälscht. Durch die Verschmelzung von Einflüssen aus Alt-Pop, R&B und Club-Sounds erschafft sie ein einzigartiges Klanguniversum, das von hypnotischer Intensität bis hin zu zarter Intimität reicht. Auf der Bühne selbst ist UCHE YARA, wenn sie nicht gerade als neue Live-Gitarristin von Bilderbuch unterwegs ist, eine One-Woman-Force aus Klang und Bewegung. Beim FM4 Überraschungskonzert in der STADTWERKSTATT in Linz wird UCHE YARA auch ihr Debütalbum „BODYSCANNER“ mit im Gepäck haben. Der wie ein Club-Album aus einer unerwarteten Perspektive anmutende Langspieler erforscht dabei die Spannung zwischen eigener Wahrnehmung und Außenbetrachtung und hinterfragt gesellschaftliche Interpretationen an das Selbst. UCHE YARA verkörpert nicht nur auf ihrem Debütalbum eine furchtlose Kreativität, sondern entfesselt diese auch auf der Bühne. Dies hat sie nicht nur auf zwei viel beachteten EPs („GOLDEN DAYS“ und „honey“) bewiesen, sondern auch mit dem Gewinn des renommierten Music Moves Europe Awards 2025.

Über die FM4 Überraschungskonzerte

FM4 Überraschungskonzerte sind Konzerte irgendwo in Österreich, ohne genaue Vorankündigung und mit freiem Eintritt. Unzählige unvergessliche Konzertabende gehen auf die FM4-Veranstaltungsreihe zurück. Bands wie Wanda, Bilderbuch, Von Wegen Lisbeth oder zuletzt OSKA waren schon Teil der zunächst geheimen Events, deren Veranstaltungsort und -zeitpunkt erst kurz zuvor genau bekanntgegeben werden. Wer im Vorfeld FM4 hört, ist klar im Vorteil, denn dort werden laufend Hinweise ins Spiel gebracht, die erahnen lassen, wo und wann das Überraschungskonzert stattfindet. Früh informiert zu sein, ist auch dringend zu empfehlen, denn es gilt das „First come, first served“-Prinzip. Neben UCHE YARA werden diesen Herbst auch noch die Leftovers und HVOB ein Überraschungskonzert spielen.

„FM4 Musik von hier“ – Der Herbst im Zeichen der heimischen Szene

Anlässlich des 25. Jubiläums des Soundparks widmet radio FM4 den Herbst 2026 unter dem Motto „FM4 Musik von hier“ der österreichischen Musikszene. Mit rund 40 Prozent heimischer Musik im Programm, exklusiven Covers, einer Bibiza-Radiodokumentation, einem Round Table zur Musikwirtschaft und der Berichterstattung vom Waves Vienna stärkt FM4 etablierte Acts ebenso wie Newcomer:innen.

Auch abseits von Radio und Online setzt FM4 auf österreichische Künstler:innen: Drei Überraschungskonzerte an geheimen Locations in Österreich, die FM4-Unlimited-Partys in Steyr und im Wiener Prater sowie eine Private Session mit Endless Wellness bringen heimische Musik zu Fans im ganzen Land. Am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober, spielt FM4 schließlich 24 Stunden lang „Homegrown Music“ und präsentiert zahlreiche Live-Sessions österreichischer Acts im Studio.