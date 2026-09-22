UNOS Salzburg wählen Alexander Planitzer zum neuen Landessprecher

Salzburg/Wien (OTS) -

UNOS Salzburg haben bei der gestrigen Landesmitgliederversammlung Alexander Planitzer zum neuen Landessprecher gewählt. Er folgt damit auf Olivia Ulbing-Sommeregger, die sich künftig wieder stärker auf ihre eigene unternehmerische Tätigkeit konzentrieren möchte.

UNOS Bundessprecher Michael Bernhard gratuliert zur Wahl: „Mit Alexander Planitzer übernimmt eine engagierte Unternehmerpersönlichkeit Verantwortung für UNOS Salzburg. Ich freue mich darauf, gemeinsam die Interessen der Unternehmerinnen und Unternehmer in Salzburg noch stärker zu vertreten und uns für bessere Rahmenbedingungen, weniger Bürokratie und mehr unternehmerische Freiheit einzusetzen.“

Alexander Planitzer ist Unternehmer in der Technologie- und Softwarebranche. Mit seinen Unternehmen unterstützt er Betriebe aus unterschiedlichen Branchen bei der Digitalisierung von Prozessen und der Implementierung von Künstlicher Intelligenz. Als Tech-Gründer mit Wurzeln im Lungau möchte er seine unternehmerische Erfahrung und digitale Kompetenz künftig noch stärker in die Arbeit von UNOS Salzburg einbringen. Im Mittelpunkt stehen für ihn bessere Voraussetzungen für Neugründungen sowie die Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen für bestehende und etablierte Unternehmen.

„Salzburg lebt von starken Regionen, einer dynamischen Landeshauptstadt und erfolgreichen Unternehmen im ganzen Bundesland. Ich möchte dazu beitragen, Unternehmertum wieder stärker positiv zu besetzen, bessere Voraussetzungen für Neugründungen zu schaffen und gleichzeitig jene Betriebe zu unterstützen, die Salzburg seit Jahren wirtschaftlich prägen. Dafür braucht es eine Politik, die wirtschaftliche Chancen erkennt und den Unternehmen die entsprechenden Rahmenbedingungen bietet“, so Planitzer.

Neben dem neuen Landessprecher wurden auch die weiteren Mitglieder des neuen Landesteams gewählt. Andreas Oberhuemer übernimmt die Funktion als Stellvertreter. Gemeinsam mit dem neuen Landessprecher und Stellvertreter bilden Josef Lindner jun., Cornelia Lohninger, Franz Hillebrand, Elisabeth Weitgasser und Olivia Ulbing-Sommeregger nun das Landesteam.

Mit der Wahl endet die Amtszeit von Olivia Ulbing-Sommeregger als Landessprecherin von UNOS Salzburg. Seit 2019 war sie entweder als Landessprecherin oder während ihrer Karenz von 2022 bis 2023 in anderer Funktion für UNOS aktiv. In dieser Zeit begleitete sie zwei Wahlkämpfe und brachte als Mitglied des Wirtschaftsparlaments gemeinsam mit UNOS zahlreiche Anträge ein. Künftig möchte sie sich wieder stärker auf ihre eigene unternehmerische Tätigkeit konzentrieren, UNOS Salzburg aber weiterhin im Landesteam unterstützen.

„Olivia Ulbing-Sommeregger hat UNOS Salzburg über viele Jahre mit großem Engagement geprägt und wichtige Impulse gesetzt. Besonders ihr Einsatz für Unternehmerinnen und Chancengleichheit sowie ihre Arbeit im Wirtschaftsparlament haben unsere Arbeit in Salzburg wesentlich mitgetragen. Wir danken ihr herzlich für ihren Einsatz und freuen uns sehr, dass sie UNOS künftig im Landesteam erhalten bleibt“, so Bernhard.

UNOS - Unternehmerisches Österreich vertreten seit 2014 die Interessen liberal denkender Unternehmerinnen und Unternehmer und sind in acht Wirtschaftsparlamenten präsent.