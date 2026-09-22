Vereinbarung über gemeinsame Flugrettung mit Wien wird neu geregelt

St. Pölten (OTS) -

In der heutigen Sitzung der NÖ Landesregierung wurde für den gemeinsam von Wien und Niederösterreich betriebenen Flugrettungsstützpunkt in Wien-Erdberg ein zusätzlicher Finanzierungsbeitrag in Höhe von 500.000 Euro beschlossen. Damit wird die bewährte Zusammenarbeit beim Einsatz des ÖAMTC-Notarzthubschraubers Christophorus 9 auch im Jahr 2027 abgesichert. „Der in Wien stationierte Rettungshubschrauber ist seit vielen Jahren im Auftrag der beiden Bundesländer im Einsatz. Eine aktuelle Evaluierung zeigt, dass durchschnittlich rund 80 Prozent der Einsätze im nördlichen und östlichen Niederösterreich stattfinden. Die Abgeltung des Mehraufwandes gewährleistet die verlässliche Fortführung dieser erfolgreichen Kooperation auch im kommenden Jahr“, betonen die beiden Landesräte Eva Prischl und Anton Kasser.

Ab Jänner 2028 soll dann die Finanzierung auf eine langfristig faire und leistungsgerechte Grundlage gestellt werden. Dazu ist eine gemeinsame Vereinbarung zwischen Wien, Niederösterreich und dem Burgenland über die künftige Finanzierung der Flugrettung beabsichtigt. Künftig soll die Abrechnung nicht mehr auf Basis von Pauschalen, sondern nach den tatsächlich angefallenen Flugminuten erfolgen. Damit werden die Kosten entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme auf die beteiligten Bundesländer aufgeteilt. „Die Flugrettung leistet einen wesentlichen Beitrag zur notfallmedizinischen Versorgung in Niederösterreich. Das Land investiert daher gezielt in die Modernisierung und den Ausbau der Flugrettung, damit die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher im Notfall rasch und bestmöglich versorgt werden“, so Prischl und Kasser abschließend.

Nähere Informationen: Büro LR Prischl, Pressesprecher Anton Heinzl, Telefon 02742/9005-12576, E-Mail [email protected], Büro LR Kasser, Pressesprecher Jan Teubl, Telefon 0676/812 12345, E-Mail [email protected]