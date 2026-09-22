- 22.09.2026, 11:38:32
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AVSIO – Einladung zum Spatenstich für die Sanierung der Volksschule am Marco-Polo-Platz
Am Donnerstag erfolgt der offizielle Spatenstich zur Sanierung der Volksschule am Marco-Polo-Platz 9.
Mit dabei sind unter anderem Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling, Bezirksvorsteher Georg Papai und Gemeinderätin Astrid Pany. Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen.
Datum: Donnerstag, 24. September 2026
Zeit: 15.30 Uhr
Ort: Volksschule Marco-Polo-Platz 9, 1210 Wien
Rückfragen & Kontakt
Marko Knöbl
Mediensprecher Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling
Telefon +43 1 4000 83203
E-Mail: [email protected]
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