CCK Wirtschaftspark Kottingbrunn feiert 25-jähriges Jubiläum

St. Pölten (OTS) -

Vor 25 Jahren wurde im CCK Wirtschaftspark Kottingbrunn der Grundstein für eine erfolgreiche Standortentwicklung gelegt. Aus einer ehemaligen Reifenteststrecke entstand ein moderner Unternehmensstandort, der heute 44 Betriebe mit rund 1.390 Arbeitsplätzen beherbergt. Dieses Jubiläum wurde am gestrigen Montag im Rahmen einer Festveranstaltung mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Bürgermeister Christian Macho, ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki sowie zahlreichen Gästen gefeiert.

„Die Grundlage für einen erfolgreichen Wirtschaftsstandort sind jene drei Tugenden, die uns in den vergangenen Jahrzehnten stark gemacht haben: Leistung, Eigenverantwortung und Hausverstand“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. „Leistung bringt Innovation und Wertschöpfung und zahlt am Ende des Tages auch die Rechnungen. Eigenverantwortung bedeutet, dass Unternehmerinnen und Unternehmer ihre Entscheidungen möglichst frei von unnötigen Regulativen treffen können. Und Hausverstand heißt, dass wir nicht für jede Aufgabe und jede Herausforderung ein neues Gesetz oder eine neue Verordnung brauchen“, sagte sie.

Diese Grundsätze wolle man in Niederösterreich auch mit konkreten Maßnahmen unterstützen, betonte Mikl-Leitner und verwies unter anderem auf die Verwaltungsreform und die Taskforce Wirtschaft. Der CCK Wirtschaftspark Kottingbrunn sei ein hervorragendes Beispiel dafür, wie erfolgreiche Standortentwicklung gelingen könne. „Hier ist in den vergangenen 25 Jahren sehr viel entstanden: Arbeitsplätze, Wertschöpfung und neue Perspektiven für die gesamte Region. Genau solche zukunftsorientierten Standorte brauchen wir, um Niederösterreich auch künftig als starken Wirtschaftsraum zu positionieren“, unterstrich die Landeshauptfrau.

Bürgermeister Christian Macho erklärte: „Der CCK Wirtschaftspark Kottingbrunn ist ein wichtiger Impulsgeber und Wachstumsmotor für die gesamte Region. Er steht für Innovationskraft und unternehmerischen Mut. Die zahlreichen erfolgreichen Betriebe am Standort leisten einen wertvollen Beitrag zur wirtschaftlichen Stärke und Lebensqualität unserer Gemeinde.“

Der CCK Wirtschaftspark Kottingbrunn ist einer von 16 Wirtschaftsparks, die ecoplus derzeit in Niederösterreich betreibt. „Als Wirtschaftsagentur des Landes arbeiten wir laufend daran, den Betrieben in unseren Wirtschaftsparks die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu bieten. Ein wichtiger Erfolgsfaktor sind dabei natürlich die Unternehmen selbst. Heute beherbergt der CCK Wirtschaftspark Kottingbrunn 44 Betriebe und bietet rund 1.390 Arbeitsplätze“, informierte ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki.

Roland Zellhofer, Geschäftsführer der Craft Center Kottingbrunn GmbH, blickte auf die Entwicklung des Betriebsgebiets zurück: „25 Jahre sind in der Betriebsgebietsentwicklung eigentlich keine lange Zeit.“ Umso erfreulicher sei die Entwicklung des Standorts, der heute durch einen vielfältigen Branchenmix geprägt sei.