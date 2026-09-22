Semtainment verlässt die Schlosswiese Moosburg

Klagenfurt/St.Veit (OTS) -

Nach fast zehn Jahren endet eine Ära in der Kärntner Konzertlandschaft. Semtainment verabschiedet sich von der Schlosswiese Moosburg und verlegt seine großen Sommerkonzerte ab 2027 an einen neuen, außergewöhnlichen Standort. Die Reise führt an den Fuß der Burg Hochosterwitz. Im Viereck der Gemeinde Launsdorf entsteht mit Hochosterwitz.Live eine neue Konzertreihe aus dem Hause Semtainment und Barracuda Music, die künftig große nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler vor einer der eindrucksvollsten Kulissen Kärntens auf die Bühne bringen soll.

Dass der neue Standort gleich im ersten Jahr mit großen Namen eröffnet wird, steht bereits fest. „Simply Red“ mit „Julian le Play“ als Special Guest am 23. Juli sowie „Unheilig“ mit „Frida Gold“ am 25. Juli 2027 bilden die ersten zwei Höhepunkte des neuen Konzertstandorts. Zwei weitere große Shows für Hochosterwitz.Live werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Damit präsentieren Semtainment und Barracuda Music nicht nur die ersten Namen für den Kärntner Konzertsommer 2027, sondern gleichzeitig einen neuen Schauplatz für große, neue Konzerterlebnisse in Kärnten.

Ein neuer Ort für große Sommerkonzerte

Fast ein Jahrzehnt lang war die Schlosswiese Moosburg die Bühne für zahlreiche nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler. Unterschiedlichste Genres, große Produktionen und unzählige Konzertabende machten die Location zu einem Fixpunkt der Kärntner Veranstaltungslandschaft.

Mit dem Wechsel nach Hochosterwitz beginnt nun ein neues Kapitel und die Reise geht weiter. Das Viereck am Fuße der Burg soll künftig regelmäßig zum Schauplatz großer Sommerkonzerte werden und damit einen weiteren bedeutenden Veranstaltungsstandort in Kärnten etablieren. Zudem ist die exklusive Bespielung der Location durch Semtainment und Barracuda Music zunächst bis Ende 2030 fixiert, mit einer Option auf Verlängerung.

Das Konzept bleibt dabei vertraut. Große Künstlerinnen und Künstler, aufwendige Produktionen und sommerliche Open Air Konzerte für ein breites Publikum treffen künftig auf eine neue Kulisse. Die Bühne bleibt groß, der Standort wird neu.

Thomas Semmler, Geschäftsführer der Kärntner Konzertveranstaltungsagentur Semtainment, blickt mit Stolz auf die vergangenen Jahre in Moosburg und gleichzeitig mit Vorfreude auf die Zukunft: „Wir haben die Schlosswiese Moosburg über viele Jahre hinweg als Konzertlocation mitgeprägt, große nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler nach Kärnten gebracht und gemeinsam unzählige besondere Konzertmomente geschaffen. Diese Jahre waren für uns und für die Kärntner Konzertlandschaft etwas ganz Besonderes.“

Die Entscheidung für einen neuen Standort sei nach einer intensiven Auseinandersetzung mit den zukünftigen Rahmenbedingungen gefallen: „Nach vielen Jahren guter Zusammenarbeit mussten wir nun eine Entscheidung über die zukünftige Ausrichtung treffen. Die Wiedereinführung der Vergnügungssteuer war dabei natürlich auch ein Faktor, aber nicht der Wichtigste. Gleichzeitig hat sich mit dem Viereck am Fuße der Burg Hochosterwitz eine Möglichkeit ergeben, die uns von Beginn an überzeugt hat - mit mehr Platz für unsere Produktionen und Gastronomie. Mit dem Bahnhof in der Nähe und einer Sitzplatztribüne wird es auch auf dieser Ebene Neuerungen mit dem neuen Standort geben.“

Semmler sieht in Hochosterwitz vor allem eine Chance, das Konzertangebot in Kärnten weiterzuentwickeln: „Wir haben hier einen außergewöhnlichen Ort gefunden, der wieder stärker mit Leben und Veranstaltungen erfüllt werden möchte. Die Kulisse der Burg Hochosterwitz ist einzigartig und bietet uns die Möglichkeit, große Konzerte in einem ganz besonderen Rahmen zu veranstalten. Wir freuen uns sehr darauf, diesen Standort gemeinsam mit unserem Partner weiterzuentwickeln. Für uns ist der Abschied von Moosburg daher kein Ende, sondern der Beginn eines neuen Kapitels.“

Hochosterwitz.Live startet mit großen Namen

Mit den ersten zwei angekündigten Konzertabenden setzten die Veranstalter gleich zum Start ein deutliches Zeichen.

Auch Ewald Tatar, Geschäftsführer von Barracuda Music und Partner von Semtainment, sieht im neuen Standort großes Potenzial: „Eine solche Location in Kärnten wieder für große Konzerte zu öffnen, ist eine sehr spannende Entwicklung. Das Viereck am Fuße der Burg Hochosterwitz bietet eine besondere Atmosphäre und hat großes Potenzial. Gemeinsam mit Semtainment möchten wir diesen Ort in den kommenden Jahren weiterentwickeln und zu einer festen Größe für große Konzerte in Kärnten machen.“

Eine Konzertgeschichte wird fortgeschrieben

Der Online-Pre-Sale für die ersten beiden Shows startet am Mittwoch, 23.09.2026 um 10 Uhr exklusiv über www.oeticket.com. Der reguläre Ticketverkauf startet dann am Freitag, 25.09.2026 um 10 Uhr über www.oeticket.com, www.semtainment.at und in allen OeTicket-Vorverkaufsstellen. Zwei Abende folgen.

Hochosterwitz.Live startet 2027.